5 لاعبين يجددون دماء «النواخذة»

المصدر: دبا – محمد فضل

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قدمت شركة كرة القدم في نادي دبا الفجيرة 5 لاعبين جدد لوسائل الإعلام منهم 3 برازيليين هم المهاجم إدوارد داسيلفا «ايدو» ومواطنه روجيرو الفيس «شينا» واللاعبان على سبيل الإعارة من نادي كروزيرو البرازيلي بجانب بيدرو هنريكي القادم من الدوري الأوكراني ويلعب في خط الوسط، كما انضم لكشوفات النواخذة الثنائي الوطني حبيب يوسف قادماً من البطائح، إلى جانب خميس عبد الله جمعة على سبيل الإعارة من خورفكان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة ظهر أول من أمس، في مقر النادي بحضور عبد الله علي محمد الظنحاني نائب رئيس الشركة، وعبد الله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي، وخالد راشد المدير المالي، ومانع الغسية إداري الفريق الأول، وجاسم الزيودي المنسق الإعلامي.

ورحب عبد الله الظنحاني باللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن اختيارهم تم بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي، حسب المراكز التي يحتاجها الفريق الأول، والذي تنتظره مباريات مهمة في دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر الظنحاني أن العقود تمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد، حسب موقف الفريق مع نهاية الموسم، مؤكداً أن الفرصة ستكون متاحة لضم لاعبين مقيمين لشغل بعض المراكز في الفريق، كما وصف الظنحاني مركز الفريق حالياً بغير المناسب، لافتاً إلى أن دبا يعتبر مباريات الهواة المقبلة بمثابة نهائي كؤوس.

14 مباراة

بدوره، عبر البرازيلي ايدو عن سعادته بالانضمام لفريق دبا الفجيرة وخوض أول تجربة احترافية خارج البرازيل، كاشفاً عن تواصله مع أحد أصدقائه اللاعبين بنادي الشارقة، والذي نقل فكرة جيدة عن الدوري الإماراتي، ولفت إلى أن دبا أمامه 14 مباراة وهي كافية لتعديل وضعية الفريق، ولا بد من التفكير في المستقبل، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الفريق لقيادة سفينة النواخذة لبر الأمان.

كما أشار روجيرو «شينا»، إلى أنه سيقوم بتسخير كافة إمكاناته من أجل الفريق، وهو سعيد بالأجواء العائلية في دبا الفجيرة، بدوره قال بيدرو هنريكي: مباراة الظفرة المقبلة تعتبر تحدياً خاصاً للفريق، ونطمح في كسب النقاط الثلاث للابتعاد خطوة عن منطقة الخطر، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع الدوري بـ «القطعة»، ونأمل أن تكون بدايتنا مع دبا موفقة حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق الانتصارات.

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