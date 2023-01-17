تنفيذا توجيهات سلطان القاسمي.. مجلس الشارقة الرياضي يشكل لجنة عليا بخصوص الأندية

المصدر: وام

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تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أطلقها من خلال برنامج "الخط المباشر" عقد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي اجتماعا عاجلا برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور الأعضاء، لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه في كل الاتجاهات التي شملتها.

وقرر المجلس في نهاية اجتماعه تشكيل لجنة عليا على صعيد امارة الشارقة برئاسة عيسى هلال الحزامي وعضوية الدكتور عبد الله عبد الرحمن ، وعمر بن حنيفة ، وعبد اللطيف الفردان ، وعبد الله بن مليح من مجلس إدارة المجلس الرياضي ، ونبيل عاشور ،وعبد الله حسين آل علي ، ومحمد عبيد الحصان ،ومحمد علي بن حماد من إدارات المجلس الرياضي، وذلك للإجتماع برؤساء الأندية، وبحث آلية تنفيذ توجيهات سموه بخصوص تقليص عدد الأجانب والمقيمين، وإتاحة الفرصة كاملة للاعبين المواطنين بحيث لا يكونوا الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية للإمارة.

كما قرر المجلس استبعاد اللاعبين الأجانب من مسابقات كرة قدم الصالات اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024 ، حتى يحظى اللاعبون المواطنون بفرصة أكبر.

يذكر أن صاحب السمو حاكم الشارقة ومن خلال برنامج “الخط المباشر” ، وجه سموه أندية الشارقة بدعم أبناء الإمارة بالمقام الأول وليس للتعاقد مع الأجانب أو المقيمين، وأكد أنه ستكون هناك رقابة ومتابعة لهذا الأمر ،وسيتم وقف الدعم عن الأندية التي تخالف ذلك.

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