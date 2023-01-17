«دولما» عراقية في مدرجات «خليجي 25»

المصدر: البصرة - البيان

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حرصت إحدى السيدات العراقيات من جمهور أسود الرافدين على إحضار وجبة «دولما» العراقية الشهيرة، وهي عبارة عن محشي ورق عنب باللحمة، وتوزيعها على بعض الجماهير في مدرجات «خليجي 25».

وجاءت «عذيمة» الدولما في لقاء العراق مع قطر في نصف النهائي لبطولة خليجي 25، وكانت لفتة طيبة من تلك السيدة العراقية، التي حضرت إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ7 ساعات، وأدركت بفطرتها أن وقت الجماهير في المدرجات سيكون طويلاً، فقامت بإعداد تلك الوجبة الساخنة، لتكون هديتها للجماهير في مباراة نصف النهائي.

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