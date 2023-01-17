قبل استئناف منافسات الدوري الإماراتي.. أبرز الأرقام والإحصاءات لفرق المسابقة

المصدر: وام

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تفصلنا أيام قليلة عن استئناف مباريات الدوري الإماراتي، بعد فترة من التوقف نظراً لمشاركة المنتخب الإماراتي في منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 25"، حيث تعود المباريات بداية من تاريخ 22 يناير الجاري، بالجولة الثالثة عشرة من البطولة.

وتعول أندية الدوري الإماراتي على فترة التوقف الحالية، التي شهدت عدداً من الوديات والتعاقدات خلال الميركاتو الشتوي، من أجل تأكيد الصدارة لفرق المقدمة، والمنافسة على مركز أفضل وتصحيح الأوضاع، لفرق الوسط وآخر الجدول.

ويتصدر فريق الشارقة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حققها من 8 انتصارات، وتعادلين وخسارتين، في حين يحل شباب الأهلي بالمركز الثاني برصيد 25 نقطة، حققها من 8 انتصارات، وتعادل و3 هزائم، وتأتي فرق عجمان والوحدة والجزيرة بين المركزيْن الثالث والخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة لكل منها، ثم الوصل 22 نقطة والعين 19 نقطة في المركز السابع.

وحتى الجولة الثانية عشرة، بلغت مباريات الدوري الإمارات 84 مباراة، سُجل خلالها 247 هدفاً بمعدل 2.94 هدف في المباراة الواحدة، كما يتصدر فريق العين قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف حتى الجولة الثانية عشرة، برصيد 27 هدفاً، يليه الوحدة بـ 25 هدفاً، ثم الشارقة والجزيرة بواقع 24 هدفاً لكل منهما.

في المقابل، يأتي الشارقة في صدارة قائمة أقوى خطوط الدفاع، بعد أن استقبل 9 أهداف فقط في البطولة حتى الآن، ومنذ انطلاقة المسابقة هذا الموسم أشهر قضاة الملاعب 340 بطاقة صفراء، حيث نال لاعبو دبا الفجيرة العدد الأكبر منها بـ 35 بطاقة صفراء، ثم الشارقة بـ 33 بطاقة، في حين بلغ عدد البطاقات الحمراء 21 بطاقة، وتصدر فريقا الوصل والشارقة القائمة بواقع 3 بطاقات لكل منهما.

وبالنسبة لقائمة هدافي المسابقة يتصدر علي مبخوت لاعب الجزيرة، القائمة بـ 13 هدفاً، يليه التوغولي لابا كودجو لاعب العين بـ12 هدفاً، ثم فابيو ليما لاعب الوصل بـ 10 أهداف.

ومن ناحية صناعة الأهداف، يتصدر المغربي سفيان رحيمي لاعب العين القائمة بـ 8 تمريرات حاسمة، يليه إسماعيل مطر لاعب الوحدة بالتساوي مع راشد محمد عمر لاعب النصر بـ 5 تمريرات لكل منهما.

ومن ناحية التمريرات، فيتصدر فريق الجزيرة القائمة بـ 6582 تمريرة، يليه النصر بـ 6297 تمريرة، كما يعد فريق الجزيرة الأكثر دقة في التمريرات الناجحة بنسبة 85.96%.

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