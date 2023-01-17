العراق وعُمان إلى نهائي «خليجي 25»

المصدر: البصرة - أف ب

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تأهل منتخبا العراق وعُمان إلى المباراة النهائية لـ «خليجي 25»، المقررة بعد غد باستاد البصرة الدولي، وودع «البحرين» و«قطر» البطولة بأداء مشرف، وتغلب «أسود الرافدين» أمس على نظيره القطري 2 - 1 باستاد البصرة وسط حضور 65 ألف مشجع، سجل للعراق إبراهيم بايش وأيمن حسين في الدقيقتين 20 و 44، ولـ «العنابي» عمرو سراج بالدقيقة 30.

وصدم المنتخب العُماني، نظيره البحريني «حامل اللقب»، وتغلب عليه بهدف جميل اليحمدي، قبل سبع دقائق من نهاية مباراة الفريقين المثيرة باستاد الميناء.

وشهد لقاء عُمان والبحرين إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ، وجاء الشوط الأول حذراً في الهجمات، وكانت الفرص الحقيقية للبحرين، واعتمد المنتخب العماني على الدفاع بشكل منظم.

وفي الدقيقة 59 طالب لاعبو المنتخب العماني بركلة جزاء لسقوط لاعبه المنذر العلوي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب، وسدد جميل اليحمدي لاعب المنتخب العماني كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، مرت بجوار القائم

ونجح المنتخب العماني في تسجيل هدفه عن طريق اليحمدي في الدقيقة 83، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة في شباك سيد جعفر حارس البحرين.

وفي مباراة العراق وقطر، فرض «أسود الرافدين» سيطرته واستغل أول فرصة في الدقيقة 20 ليتقدم بهدف إبراهيم بايش، ولم يستمر تقدم العراق سوى 10 دقائق وأدرك «العنابي» التعادل بواسطة عمرو سراج في الدقيقة 30، وعاد المنتخب العراقي وتقدم بواسطة أيمن حسين (ق 44).

وجاءت بداية الشوط الثاني قطرية وكان العنابي قريباً من التعادل، إذ ردت العارضة تسديدة قوية من عمرو سراج بالدقيقة 46، وعاد «أسود الرافدين» للهجوم، وأبعد الحارس القطري مشعل برشم كرة خطرة من ضرغام إسماعيل (ق72)، ورأسية أيمن حسين.

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