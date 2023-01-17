أبيض الشباب يهزم نظيره الهندي ودياً بهدف دون رد

المصدر: البيان

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حقق منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً الفوز على نظيره منتخب الهند بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، في أولى مبارياته الودية لمعسكره الداخلي المقام حالياً.

سجل هدف المنتخب، اللاعب محمد علي خالد (5).

وسيواصل الجهاز الفني لمنتخبنا تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري في تجربة جميع العناصر المتواجدة في هذا التجمع الحالي، وذلك خلال المباراتين الوديتين أمام منتخب الصين يومي 18 و 20 المقبلين، على الملعب ذاته.

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