رفع كفاءة الكوادر الوطنية في ورشة مدربي دبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مدربو أندية دبي خبراتهم في ورشة المدربين المحترفين التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بهدف رفع كفاءة الكوادر التدريبية الوطنية من المدربين المساعدين، وتحدث في الورشة الأرجنتيني بيتزي مدرب الوصل، والكرواتي توميتش مدرب النصر، والبرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي، وعبدالله مسفر مدرب حتا، وحضرها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وأحمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وقال سعيد حارب: يسعدنا أن يجتمع مدربو الأندية الأربعة بشعار التعاون بدلاً عن التنافس، من أجل تطوير منظومة كرة القدم، وتزويد مساعدي المدربين المواطنين بتجارب مفيدة تساهم في تطوير مستوياتهم، وتمدهم بالأفكار المفيدة في مشوارهم التدريبي.

تكتيك

وقدم خوان بيتزي، شرحاً عن أسلوب اللعب التكتيكي بالاستحواذ أو دون الاستحواذ، واستعرض الأسلوب التكتيكي الأفضل للفريق وطريقة وقوف كل لاعب داخل الملعب، وأوضح أن اللاعب لا بد أن يتمكن من التواجد في كل مكان بالملعب، وعلى المدرب أن يطور خطته التكتيكية بما يتوافق مع الفريق.

المهاجم

وتناول توميتش موضوع اللعب في الثلث الأخير من الملعب والتشكيل القائم على اللاعب رقم 9 أو المهاجم، وأوضح أن النجاح في المباراة يتمحور على كيفية توزيع اللاعبين في المباراة، ومن المهم استخدام وتغطية كافة المساحة في الملعب، سواء في الدفاع أو الهجوم، كما أن موضع اللاعب المهاجم يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على الفريق الخصم إذا تم تدريبه بشكل جيد على التوقيت الصحيح للتحرك بالتعاون مع اللاعبين المساعدين على جناحي الملعب، وقال: هناك 5 أنواع من المهاجمين الذين يجب على الفريق أن يمتلك واحداً منهم والذي يبني المدرب على أساسه خطته المناسبة للفريق بأكمله.

خطط

وأوضح جارديم أن كرة القدم تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة اللاعبين وطبيعة الجمهور، ومن المستحيل أن تنجح عملية نسخ الخطط من فرق في دوريات أخرى، لذلك لا يوجد «دليل عمل» في كرة القدم فكل ناد له طريقته وظروفه، ولا بد أن يكون التدريب شاملًا كافة الجوانب منها اللياقة والفنيات واستراتيجية اللعب مع أهمية عامل اللياقة البدنية.

الهجمة المرتدة

تحدث عبدالله مسفر مدرب حتا، عن كيفية استثمار الهجمة المرتدة والكرات الثابتة لتحقيق الفوز في المباريات، كما أوضح الفرق بين بناء الهجمة من الخلف، والهجمة السريعة، والهجمة المرتدة، وشرح أهمية التحرك السريع واستغلال المساحات لنجاح الهجمات المرتدة، كما شرح كيفية مواجهة الفريق للهجمات المرتدة من الخصم.

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