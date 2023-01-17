511 هدفاً في ذهاب «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهدت مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إثارة كبيرة، وحضرت لعبة الكراسي الموسيقية في معظم الجولات عبر 128 مباراة في17جولة لتشعل صراع الصدارة بشكل مستمر، وحسم حتا لقب بطل «شتاء الهواة» وهو لقب معنوي، مستغلاً تفريط منافسه دبا الحصن في 4 نقاط في جولتين.

وتجاوز عدد الأهداف المسجلة حاجز 500 هدف ووصل إلى 511 هدفاً، بواقع يقارب «4 أهداف في كل مباراة»، كما حضرت البطاقات الملونة بكثافة، وأشهر قضاة الملاعب البطاقة الصفراء 420 مرة، والبطاقة الحمراء 35 مرة.

وضرب محترف الصقور كوستا الرقم القياسي في حالات الطرد وغاب عن قائمة فريقه في معظم المباريات. واستقبلت شباك فرسان هيسبانيا 48 هدفاً كأضعف دفاع، ويعتبر فريق الإمارات صاحب أعلى رصيد من الأهداف «40 هدفاً في وقت يمتلك فيه كل من حتا ودبا الحصن 39 هدفاً»، وتربع البرازيلي ديغو محترف «الصقور» على صدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً.

لقب معنوي

وتمكن «الإعصار» من حسم لقب الشتاء المعنوي بعد صراع استمر طويلاً مع دبا الحصن الذي تربع على الصدارة لأكثر من 5 أسابيع، لكن فقدان «الحصن» لأربع نقاط في آخر جولتين بالهزيمة المفاجئة أمام مصفوت والتعادل مع الذيد في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، أسهم في توسيع حتا الفارق في القمة محققاً الفوز على سيتي في الجولة الأخيرة من الدور الأول ليصل برصيده إلى 36 نقطة في وقت يمتلك فيه «الحصن» 34 نقطة، ويأتي من خلفه فريق الإمارات برصيد 32 نقطة، وظل «الصقور» يضغط على المتصدر ووصيفه «أصحاب القمة»، ويشدد الخناق عليهما.

27

تمتلك 3 فرق رصيد 27 نقطة في المراكز من الرابع وحتى السادس وهي الحمرية والعربي والجزيرة الحمراء الذي تراجع أداؤه كثيراً في الجولات الأخيرة بعد تصدره للمسابقة في جولاتها الأولى، وفي المركز السابع يأتي مصفوت المتطور برصيد 27 نقطة ثم مسافي الثامن 23 نقطة ثم الذيد بفارق نقطة، واحتل العروبة المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وضمن فرق الوسط يأتي كل من غلف أف سي، التعاون برصيد 18 نقطة ثم الرمس 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

خطر

وعلى مستوى القاع فالخطر يحيط بأربعة أندية وهي الفجيرة 15 نقطة في المركز الرابع عشر يليه سيتي برصيد 13 نقطة، وفي المركزين الأخيرين «16 ،17» يأتي كل من بينونة بـ 11 نقطة وفرسان هيسبانيا بست نقاط فقط بعد تعرضه لـ 14 هزيمة وتحقيق الفوز في مباراتين، ويمتلك الفريق أرقاماً سلبية أخرى كأضعف دفاع بعد أن استقبلت شباك الفريق 48 هدفاً وأضعف هجوم بعشرة أهداف فقط.

نجاح

تمكن المدرب عبدالله مسفر«المنقذ»، من قيادة حتا لسكة الانتصارات ووضعه في قمة الترتيب، وذلك منذ تصديه للمهمة في أكتوبر الماضي خلفاً للمقدوني جوكيكا ليصل «الإعصار» إلى حاجز 36 نقطة متصدراً بها مرحلة الذهاب، وبالتأكيد فإن القادم سيكون أصعب على حتا الطامح في العودة من جديد لتكرار تجربة الصعود لدوري المحترفين.

صدارة

تصدر البرازيلي ديغو كوستا قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً، ويبدو أن اللاعب في طريقه للحفاظ على لقب صدارة الهدافين، والذي توج به في آخر موسمين مع الإمارات ودبا الفجيرة في الموسم الماضي.

الجولة 18

تنطلق مباريات الجولة 18 يوم 20 الجاري بلقاء الإمارات مع سيتي، وتقام ثلاث مواجهات في اليوم التالي تجمع العروبة مع حتا والرمس مع الفجيرة وغلف أف سي مع هيسبانيا، فيما تختتم مواجهات الجولة الأحد المقبل بأربعة لقاءات تجمع العربي مع دبا الحصن، ومسافي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء، والذيد مع بينونة.

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