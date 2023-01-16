كلباء يتخطى عجمان ويختبر بدلاء ملابا

المصدر: كلباء– محمد فضل

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فاز فريق كلباء ودياً على مضيفه عجمان بنتيجة 1/2، خلال المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، سجل ثنائية النمور، البرازيلي ليناردو، والروماني الكساندرو سيسالدو، وجاءت المباراة الودية، في إطار إعداد كلباء لمواجهة الجزيرة في الجولة الأخيرة من ذهاب دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب عجمان أمام شباب الأهلي.

على صعيد آخر، لا يزال الجهاز الفني لفريق كلباء، بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، يجري عدداً من الاختبارات على لاعبين من إيران وأفريقيا، بغية اختيار الأفضل، لضمه مكان الدولي التوغولي بينال ملابا، الذي تم فسخ عقده بالتراضي، قبيل نهاية مدة العقد الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

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