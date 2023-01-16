7 حكام ساحة و9 مساعدين في القائمة الدولية 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلّم اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارات الدولية للحكام الدوليين لعام 2023، خلال حفل مميز ضمن فعاليات دورة «فيفا» التطويرية المقامة في دبي، وضمت قائمة قضاة الملاعب، 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات إناث، و3 حكام لكرة قدم الصالات، وحكماً واحداً لكرة القدم الشاطئية، إضافة لـ 7 حكام للفيديو، وثمّن يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، جهود «فيفا» لتطوير منظومة التحكيم الإماراتية خلال السنوات الماضية، التي أسهمت بمشاركة قضاة الملاعب في الدولة في أهم البطولات الآسيوية والدولية، قدموا خلالها أداءً مميزاً حظي بإشادات الجميع داخل وخارج الدولة.

وأكد يوسف حسين، أن التعاون القائم بين الاتحادين الإماراتي والدولي يرتكز على عملية تطوير حكام كرة القدم في الإمارات، من خلال تنظيم الدورات وورش العمل، وذلك لمواكبة مستجدات اللعبة، وتحديداً المتعلقة بالحالات التحكيمية، بهدف زيادة خبرات حكام كرة القدم المحليين والدوليين.

من جهته، هنأ سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، قضاة الملاعب الإماراتيين بمناسبة تسلمهم الشارات الدولية، ووجه الشكر للحكمين المساعدين زايد داوود، ومسعود حسن على ما قدماه خلال تمثيلهما للدولة، مشيراً إلى أن القائمة الدولية الجديدة شهدت انضمام الحكمين المساعدين ياسر سبيل المرشدي، وسعيد المرزوقي، من العناصر الشابة المميزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز