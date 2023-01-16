البوسني ميميشيفيتش يعوّض لوكاس في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تعاقد نادي النصر مع المدافع البوسني سمير ميميشيفيتش، القادم من تجربة احترافية في الدوري الصيني، استمرت 3 سنوات، مع فريقي هيبي وبكين غوان.

ويلعب ميميشيفيتش (29 عاماً)، بمركزي الدفاع والارتكاز، وسيكون بديلاً للبرازيلي لوكاس ألفيس، الذي أبلغه النصر رسمياً بالاستغناء عنه.

وشارك المدافع الجديد في التجربة الودية التي خاضها النصر مع ليفسكي صوفيا البلغاري، الخميس الماضي، وفي تدريبات الفريق قبل الإعلان عن التعاقد معه رسمياً، أول من أمس.

ولعب ميميشيفيتش بـ 4 دوريات مختلفة، خلال مسيرته الاحترافية، بداية من الدوري البوسني والدوري الصربي، ثم الهولندي والصيني، وخاض 3 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وهذه رابع صفقة يبرمها النصر، ضمن الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضمه للثلاثي سلطان الشامسي القادم من العين بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم، وثنائي شباب الأهلي عبدالعزيز صنقور وسعود عبد الرزاق. وتوجه ميميشيفيتش بالشكر إلى إدارة النصر، على حفاوة الترحاب، وقال: «تغمرني السعادة بالوجود هنا، بعدما سمعت الكثير عن هذا النادي العريق».

وأضاف «أتوق للحضور الجماهيري في المدرجات، وسنقاتل في الملعب، من أجل تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة، وإسعاد الجماهير».

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