العين يتعادل مع الكويت ودياً

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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تعادل العين مع ضيفه الكويت الكويتي، سلبياً، أول من أمس باستاد خليفة بن زايد، في مباراة ودية ضمن برامج تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية، وحرص الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على تجربة عدد كبير من لاعبي الفريق ومن بينهم الكرواتي تين يدفاي الذي تعاقد معه العين أخيراً. وأهدى مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، درع العين التذكارية إلى عادل عقلة، رئيس بعثة نادي الكويت، عضو مجلس الإدارة، بحضور خالد حمر عين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للكرة وعدد منأعضاء مجلس الإدارة.

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