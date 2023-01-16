تميم الابن يسير على طريق «مفتاح» الأب

المصدر: (البصرة – البيان)

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شهدت «خليجي 25 » بروز نجم اللاعب القطري الشاب تميم منصور مفتاح، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات تألق والده النجم منصور مفتاح الذي صال وجال في الملاعب القطرية والخليجية على مدار أعوام طويلة.

والثعلب الصغير بدأ للتو رحلته مع عالم الساحرة المستديرة بأمل تحقيق إنجازات تعادل أو ربما تفوق ما حققه والده النجم الشهير. وأعربَ تميم منصور الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة «الأبيض» و«العنابي» عن سعادته بالسير على خطى والده، والذي سبق أن تنبأ لابنه تميم بمستقبل كروي جيد، وأنه سيكون النجم القادم لمنتخب قطر، وتوقع له مستقبلاً مشرقاً مع كرة القدم، مؤكداً أنه يشرف بنفسه على تجهيزه لحمل راية التألّق في الملاعب.

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