«الأزرق».. تصحيح المسار وتفاؤل بالمستقبل

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

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تبحث اللجنة الفنية والتدريب بالاتحاد الكويتي لكرة القدم تقرير الجهازين الفني والإداري عن المشاركة الأخيرة في «خليجي 25»، للوقوف على السلبيات لتصحيح المسار، قبل المشاركة ببطولة غرب آسيا في الإمارات مارس المقبل، ويسود تفاؤل بمستقبل المنتخب الحالي، وودع «الأزرق» البطولة من الدور الأول محتلاً ثالث المجموعة الثانية بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع قطر.

وأعرب عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، عن فخره وتفاؤله بالمنتخب، وقال: خلال فترة قصيرة تمكنا من تكوين منتخب من الشباب، بات الجميع يعمل له حساباً، وطالب الجميع بالمحافظة عليه ، ورغم عدم التأهل للمربع الذهبي في «خليجي 25» فإن «الأزرق» خرج بشرف بعدما حصد 4 نقاط، وكان قريباً من التأهل، وهو ما لم يحدث في الدورتين السابقتين، كما أننا قدمنا مستوى جيداً لم نظهر به، منذ «خليجي 20». وأكد البرتغالي بينتو مدرب المنتخب أن «الازرق» منتخب للمستقبل، وكانت «خليجي 25» مهمة للاحتكاك بفرق قوية، وقال: نحن بحاجة للمساندة.

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