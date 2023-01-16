مواجهتان ساخنتان الليلة بنصف نهائي «خليجي 25»

المصدر: البصرة- العوضي النمر

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تتطلع الجماهير العراقية للمنافسة القوية والساخنة التي ستجرى الليلة، في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 25»، ويتقابل في الخامسة و15 دقيقة، بتوقيت الإمارات، منتخب العراق أول المجموعة الأولى، مع قطر ثاني المجموعة الثانية، في استاد البصرة الدولي، وسط طموحات متجددة للظفر بإحدى بطاقتي النهائي، فيما يشهد استاد الميناء الدولي، في التاسعة و15 دقيقة، ديربي خليجي ساخن، بين البحرين حامل اللقب وعمان.

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها المنتخبات الأربعة سوياً إلى الدور نصف النهائي، في تاريخ كأس الخليج، بعد استحداث نظام المجموعتين عام 2004، حيث لم يسبق أن تأهل «الرباعي» لهذا الدور معاً، ويوجد تقارب كبيرعلى مدى النسخ الـ 10 التي شهدت النظام الجديد، حيث يتساوى منتخب عمان مع الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، بالوجود 6 مرات في نصف النهائي، في حين يأتي العراق والكويت بعدها مباشرة بـ 5 مرات.

ويبقى المنتخب الوحيد الذي لم يتمكن من التأهل، هو اليمن، الذي لم يحصد أي انتصار في تاريخه، ويعد منتخب عمان الأكثر نجاحاً في نصف النهائي، حيث سبق أن تجاوز هذا الدور في 4 من أصل 5 مرات سابقة، بنسبة 80 %، ويأتي بعده مباشرة المنتخب السعودي، بتأهله 4 مرات من أصل 6. ويعتبر منتخبا البحرين والكويت، صاحبي السجل الأسوأ، بتأهلهما مرة واحدة فقط من أصل 5 بطولات سابقة، أما «الأبيض»، فتأهل إلى النهائي في نصف عدد مرات وصوله إلى «مربع الذهب»، وذلك بـ 3 مرات، كما تأهل قطر مرتين من أصل 6، والعراق مرة من 4 مرات.

فخر

وقال كاساس مدرب العراق: إن التأهل لهذه المرحلة، فخر كبير لنا، ومع بداية البطولة، لم يكن هناك ثقة، والتعليقات سلبية، ولكن اللاعبين أظهروا مستوى عالياً، وقطر خصم كبير، لديه لاعبون من قائمة المونديال، ولكننا على أرضنا، ونسعى لإسعاد الجماهير، صحيح أنها مباراة صعبة، ولكني أتمنى أن يحالفنا الحظ، لأن المباراة تعتمد بشكل أساسي على الجانب البدني، وعملت على تدوير اللاعبين، وإذا وصلنا لوقت إضافي، سيكون أمراً صعباً، فسيصبح الفريقان مرهقين.

جاهزية

أما برونو بينييرو مدرب قطر، فقال، لاعبونا جاهزون، ومواجهة العراق صعبة، ومن يرتكب أخطاء أقل سيفوز، واثقون من الاستعداد التكتيكي، والتاريخ ليس مقياساً، الفوز مهم للجميع لتغيير الصورة، وتحقيق فوز غاب طويلاً.

توازن

وقال هيليو سوزا مدرب البحرين، مباراتنا مع عمان صعبة، وجميع المنتخبات قوية وأتوقع مباراة ممتعة، الجميع طالبنا بالتأهل، ونأمل أن نقدم لقاء جيداً، المنتخبان متوازنان، أفكارهما واضحة ، وسيسعى كل طرف لفرض سيطرته.

صعوبة

وأشار برانكو مدرب عمان، لصعوبة مباراة فريقه أمام البحرين، وقال: لكل مباراة ظروفها، وهدفنا الفوز،والوصول إلى النهائي، رغم صعوبة المهمة، وأثق في اللاعبين .

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