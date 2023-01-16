عادل النقبي يدير مباراة البحرين وعُمان

المصدر: (البصرة - البيان)

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كلفت لجنة الحكام في «خليجي 25» الحكم الإماراتي الدولي عادل النقبي لإدارة مباراة البحرين وعُمان اليوم ضمن الدور نصف النهائي للبطولة. وضم طاقم التحكيم علي راشد النعيمي «مساعداً أول»، وسبت عبيد «مساعداً ثانياً»، والكويتي عبدالله جمالي «حكماً رابعاً»، ومواطنه عبدالهادي العنزي «حكماً خامساً»، وأحمد عيسى درويش «حكم فيديو»، والسعودي عبدالله الشهري «حكم فيديو مساعداً».

وعينت اللجنة، الكويتي محمد باجيه الشمري مقيماً لطاقم تحكيم المباراة كما عينت حمد بن ديلان المزروعي مقيماً لطاقم الحكام المُكلف بإدارة مباراة العراق وقطر ضمن الدور ذاته.

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