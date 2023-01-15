راشد بن حميد يُشارك في المؤتمر العام العادي لبطولة كأس الخليج العربي الـ 25

المصدر: البيان

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شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر العام العادي لبطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين المقامة في مدينة البصرة العراقية، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بحضور روؤساء الاتحادات الخليجية، كما حضر الاجتماع محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي.

بدأ المؤتمر بتوجيه الشكر إلى الشعب العراقي والحكومة العراقية ومحافظ البصرة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وكذلك الشكر للجماهير العراقية على دعمها لكافة المنتخبات الخليجية، حيث وصل معدل الحضور الجماهيري لمستوى كبير ، والإشادة بجهود كافة وسائل الإعلام الخليجية التي قامت بتغطية البطولة من كافة الجوانب.

وناقش المؤتمر العام العديد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير بطولات كأس الخليج والكرة الخليجية خلال الفترة المقبلة، ومواصلة محاولة إدارج البطولة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستتيح للمنتخبات الخليجية المشاركة باللاعبين الدوليين.

واستعرض المؤتمر العام أفكار عديدة تدرسها لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي والمتعلقة بالمراحل السنية والأندية، وطرح فكرة استحداث بطولة للأندية بنظام احترافي قوي، وتجديد دعم الاتحاد الخليجي لاستضافة العراق لبطولات مهمة مثل كأس آسيا في المستقبل القريب.

وتقرر خلال اجتماع اليوم، إقامة النسخة المقبلة من البطولة في دولة الكويت ديسمبر 2024.

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