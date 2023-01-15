6 فرق في «دولية كرة الصالات للصم»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تنظيم البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم بملاعب أدنوك، بمنطقة الظفرة من 23 وحتى 27 الجاري، بمشاركة 6 أندية رياضية، تمثل كلاً من نادي الصم بالرياض من السعودية، ونادي الصم من مصر، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المغرب، ونادي GSV دوسيلدورف من ألمانيا، وناديي أبوظبي والعين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم- الإمارات.

وتطبق في البطولة قوانين الاتحاد الدولي لكرة الصالات، ويتولى إدارة مبارياتها حكام معتمدون من اتحاد الكرة، وتقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتلعب الفرق بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وتقام البطولة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بفئة أصحاب الهمم وتمكينهم بكل المجالات، وحرصاً على تشجيع أصحاب الهمم في منطقة الظفرة، وإمارة أبوظبي، وتعزيز الوعي المجتمعي في المنطقة، وإبراز دور نادي الظفرة لأصحاب الهمم كونه أحد الأندية الرياضة التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الذي يعمل على اكتشاف وانتقاء الموهوبين من فئة الصم بمنطقة الظفرة، للمشاركة وتوجيههم للرياضة التنافسية، وتعريف جمهور المنطقة بأهمية الرياضة لأصحاب الهمم.

تعاون

وتهدف البطولة إلى إبراز رياضة أصحاب الهمم، وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، التي تمثلها الدول المشاركة، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية في ما بينها لا سيما أن كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً في العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن طاقات أصحاب الهمم من فئة الصم، من خلال البطولة والبرامج المصاحبة، وتعزيز مفهوم السعادة لدى الصم وذويهم، من خلال المشاركة في البطولة والفعاليات، وتعميق الدور المجتمعي، من خلال الإسهام في دعم هذه الفئة.

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