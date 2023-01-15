30 حكماً إماراتياً يحصلون على الشارة الدولية في 2023

المصدر: البيان

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سلَم اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارات الدولية للحكام الدوليين لعام 2023، بحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وسالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك خلال حفل أُقيم أمس ضمن فعاليات دورة الفيفا التطويرية المُقامة حالياً بدبي.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لعام 2023، 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات إناث، و3 حكام لكرة قدم الصالات، وحكماً واحداً لكرة القدم الشاطئية، إضافة لـ 7 حكام للفيديو.

وبهذه المناسبة، ثمَن يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم الإماراتية خلال السنوات الماضية، والتي اسهمت بمشاركة الحكم الإماراتي في أهم البطولات الآسيوية والدولية، والتي قدم خلالها أداءً مميزاً حظي بإشادات الجميع داخل وخارج الدولة.

وأكد حسين السهلاوي، أن التعاون القائم بين الاتحادين الإماراتي والدولي يرتكز على عملية تطوير حكام كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنظيم الدورات وورش العمل، وذلك لمواكبة مستجدات اللعبة, وتحديداً المتعلقة بالحالات التحكيمية، بهدف زيادة خبرات حكام كرة القدم المحليين والدوليين.

من جهته، هنأ سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، قضاة الملاعب الدوليين بمناسبة تسلمهم الشارات الدولية للحكام لعام 2023، وجدد ثقته في قدراتهم وطموحهم المستمر في التمثيل المشرف للدولة خلال مشاركاتهم في إدارة المسابقات المحلية والقارية والدولية.

ووجه سالم الشامسي الشكر للحكمين المساعدين زايد داوود، ومسعود حسن على ما قدماه خلال تمثيلهما للدولة بالشارة الدولية في العديد من المباريات والمسابقات على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن القائمة الدولية الجديدة شهدت إنضمام الحكمين المساعدين ياسر سبيل المرشدي، وسعيد راشد المرزوقي، وهما من العناصر الشابة التي تستحق التواجد في القائمة الدولية للعام الحالي، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة حكام كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

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