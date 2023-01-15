حتا يتصدر دوري «الهواة» مؤقتاً

المصدر: (حتا – محمد فضل)

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تصدر حتا دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «مؤقتاً» بفوزه الصعب أمس على سيتي 2 - 1، ورفع «الإعصار» رصيده إلى 36 نقطة، وأحرز هدفيه كل من بينك افوبي وسيف سالم وسجل لسيتي حمد عيسى.

وتغلب «الإمارات» على فرسان هيسبانيا بستة أهداف، سجلها كل من ديغو «هدفين» وايمانويل وجادير وعصام سحتيت وليثيري ووصل «الصقور» إلى 32 نقطة ثالثاً.، وفاز الحمرية على التعاون ، الرمس على «غلف اف سي» بنتيجة 2 - 1.

ويلتقي اليوم الذيد مع دبا الحصن، والعربي مع الفجيرة، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع بينونة.

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