حبيب الفردان.. «النمور» أعادته إلى دائرة الضوء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أعاد حبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء اكتشاف نفسه مع فريق كلباء، وقدم الفردان أداءً جيداً مع «النمور» منذ انضمامه لصفوفه قادماً من النصر حتى الآن، ودفع تألقه إدارة كلباء إلى تجديد عقده ثلاثة أعوام مقبلة، وخاض حبيب الفردان تجارب عدة مع النصر والوصل وشباب الأهلي، اكتسب منها خبرة كبيرة أهلته للنجاح مع فريق كلباء والعودة من جديد إلى دائرة الضوء، مع فريقه الذي استفاد منه في تعزيز خط وسطه بوجود لاعب متعدد المزايا ويجيد اللعب في غير وظيفة، وسبق لفرهاد مجيدي مدرب كلباء إشراك اللاعب في وظيفة رأس الحربة بالإضافة إلى وظيفتي المحور وصانع الألعاب، ويعد لاعب النصر والوصل وشباب الأهلي السابق ورقة مهمة وعنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدرب فرهاد مجيدي، وشارك الفردان في تسع مباريات مع النمور بواقع 471 دقيقة وسجل هدفين في هذا الموسم.

نصائح

وبالفعل أفاد الفردان اللاعبين الشباب في الفريق من النصائح التي يقدمها لهم أو تعلمهم منه في أثناء التدريبات والمباريات، كما يجد حبيب الفردان تقديراً كبيراً في قلعة النمور ويحظى بقبول وسط لاعبي الفريق كما يرتبط بعلاقة خاصة مع جمهور النادي، إلى جانب إجادته أدواره في الملعب وتنفيذ ما تتطلبه وظيفة؛ فالفردان يجيد التعامل مع وسائل الإعلام، وتحرص القنوات الفضائية على استضافته بعد مباريات فريقه، كما أنه متحدث جيد ويتعامل مع الإعلام باحترام كبير ولا يتهرب من الحديث للإعلام في حال كان فريقه خاسراً كما يفعل بعض اللاعبين.

أفكار

وتأتي إجابات الفردان عن الأسئلة منطقية وبعيدة عن العبارات المكررة، ويكشف الفردان من حديثه للإعلام قدرات في التحليل والقراءة الفنية، فضلاً عن أنه يملك إلماماً كبيراً بالتكتيك وطرائق اللعب إلى جانب إجادته الاسترسال في الحديث، ويظهر لاعب وسط كلباء مرتب الأفكار في حديثه للإعلام، وقد يكون الفردان مشروع محلل فني ناجح حال اتجه إلى مجال التحليل بعد الاعتزال.

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