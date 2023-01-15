7 مقيمين صنعوا الفارق في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أثبت اللاعب المقيم وجوده في التشكيلة الأساسية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح في تقديم الإضافة لبعض الأندية، ولعب دوراً محورياً في المسابقة المتوقفة حالياً بعد الوصول إلى الجولة 12، لظروف مشاركة منتخبنا الوطني الأول في كأس الخليج 25 في مدينة البصرة العراقية.

وهناك 7 لاعبين مقيمين، تمكنوا بالفعل من إثبات جدارتهم بارتداء شعارات أنديتهم، وهم البرازيليان لوان بيريرا وماركوس فينسيوس لاعبا الشارقة، وجلوبر سيكويرا ليما مدافع النصر، وإيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، وأريك جورجيتس لاعب وسط العين، والمالي عمر تراوري لاعب الجزيرة، والبرتغالي روبين فيليب لاعب الوحدة.

1 بدأ لوان بيريرا مسيرته مع الشارقة في موسم 2019-2020، ولعب منذ ذلك الحين، 5208 دقائق موزعة على 66 مباراة في مسابقات المحترفين، وسجل 12 هدفاً، وتلقى 11 بطاقة صفراء، وفي دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، لعب 1011 دقيقة موزعة على 12 مباراة.

وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وسجل 5 أهداف، ويحتل المركز السادس في قائمة الهدافين بفارق 8 أهداف عن علي مبخوت مهاجم الجزيرة، ومتصدر القائمة، كما يملك 24 تسديدة خلال دوري هذا الموسم، وبفارق 38 تسديدة عن التوغولي كودجو مهاجم العين.

2 يعيش عمر تراوري، حالة من التألق مع فريقه الجزيرة منذ موسمه الأول مع «فخر أبوظبي» في موسم 2020-2021، وشارك معه في 4702 دقيقة موزعة على 66 مباراة، وسجل 11 هدفاً.

وتلقى 7 بطاقات صفراء في مسابقات المحترفين، ولعب في دوري أدنوك هذا الموسم، 885 دقيقة موزعة على 12 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، ونجح في صناعة 4 أهداف أخرى، ويحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف، وبفارق 4 أهداف عن المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، ومتصدر تلك القائمة.

3 رغم نتائج النصر المتراجعة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، إلا أن لاعب «العميد» المقيم جلوبر ليما، يملك مكانة خاصة في قوائم اللاعبين المميزين في المسابقة.

والذي شارك خلاله في 1080 دقيقة موزعة على 12 مباراة، وتلقى 3 بطاقات صفراء في دوري المحترفين هذا الموسم، ولديه 907 لمسات للكرة، و670 تمريرة صحيحة، مع العلم إنه لعب مع النصر 8518 دقيقة موزعة على 96 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتلقى 22 بطاقة صفراء منذ انضمامه إلى النصر موسم 2019-2020.

4 ساهم المدافع ماركوس فينسيوس، في وصول الشارقة إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما شارك في 949 دقيقة موزعة على 11 مباراة، وتلقى بطاقتين صفراوين، ولديه 21 افتكاكاً ناجحاً، إلى جانب 15 مراوغة ناجحة، وبفارق 29 مراوغة عن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة.

ومتصدر تلك القائمة، وتتضمن مسيرة ماركوس مع الشارقة منذ انضمامه موسم 2019-2020، المشاركة في 6146 دقيقة موزعة على 84 مباراة، وسجل 8 أهداف، وتلقى 19 بطاقة صفراء.

5 يعتبر أريك جورجيتس، واحداً من أبرز اللاعبين المقيمين في دورينا، ويقدم الإضافة مع العين الذي انضم إليه موسم 2020-2021.

ومنذ ذلك الوقت لعب مع «الزعيم» 5711 دقيقة موزعة على 70 مباراة، وسجل هدفين، وتلقى 10 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، وذلك في مسابقات المحترفين، ومنها الدوري الذي ظهر فيه هذا الموسم، في 1080 دقيقة موزعة على 12 مباراة، وسجل هدفاً، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، ولديه 83 مواجهة ناجحة.

6 يتصدر روبين فيليب لاعب الوحدة، قائمة اللاعبين الأكثر لعباً للعرضيات بلعب 51 عرضية خلال 12 مباراة شارك في 1026 دقيقة منها، وسجل هدفاً واحداً وتلقى بطاقة صفراء، فيما تتضمن مسيرة اللاعب البرتغالي المقيم مع «العنابي» منذ موسم 2020-2021، الظهور في 5225 دقيقة موزعة على 68 مباراة، وسجل خلالها 15 هدفاً، وتلقى 8 إنذارات، وبطاقة حمراء واحدة.

7 يمتلك إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، 37 مواجهة هوائية ناجحة، وبفارق 23 مواجهة عن أناتول بيرتراند متصدر القائمة.

كما سجل اللاعب البرازيلي 4 أهداف هذا الموسم، في 810 دقائق موزعة على 9 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وتلقى خلالها إنذاراً وحيداً، واحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري، ورفع رصيده التهديفي إلى 22 هدفاً في 4293 دقيقة موزعة على 48 مباراة منذ انضمامه إلى «فرسان دبي» موسم 2020-2021، وتلقى خلال تلك المسيرة في مسابقات المحترفين، 8 بطاقات صفراء.

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