6 صفقات تضع الظفرة في صدارة «ميركاتو الشتاء»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تصدر الظفرة المشهد في «الميركاتو الشتوي» الحالي بست صفقات دعماً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في بقية مشوار الموسم، في محاولة لوضع «الفارس» في المسار الصحيح، وتقدمه في جدول ترتيب الدوري الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 4 نقاط حتى الجولة 12 من المنافسة.

وتعاقد الظفرة أول من أمس مع صانع الألعاب البلغاري الدولي جورجي ميلانوف قادماً من نادي ليفسكي صوفيا بديلاً للبرازيلي لوكاس كانديدو، ويتحرك الظفرة للتعاقد مع لاعب أجنبي ثالث، كما يسعى لكسب توقيع أكثر من لاعب مواطن من أندية المقدمة.

ثلاثي

وكان الظفرة ضم إلى صفوفه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم ثلاثي الوحدة، المدافع عبد الله الرفاعي الذي سبق له الدفاع عن قميص النادي قبل 3 مواسم في أول تجربة له بدوري المحترفين والتي حقق خلالها نجاحاً كبيراً، بجانب زميله لاعب الارتكاز منصور الحربي، ولاعب الوسط الشاب إسماعيل الزعابي، ويمثل الثلاثي إضافة قوية.

وفي صفقة ناجحة، كسب فارس الظفرة، مهاجم الجزيرة نيافا هيرمان«كوت ديفوار» في «فئة المقيم» معاراً حتى نهاية الموسم.

وشارك اللاعب مع «فخر أبوظبي» خلال 5 مباريات في النسخة الحالية من الدوري، وتعاقد النادي، مع المهاجم البرازيلي تياغو دي ليونكو قادماً من جيف يونايتد الياباني بديلاً للهولندي متشيل دي فريدي الذي لم ينجح في إثبات وجوده وأحرز هدفين فقط في 10 مباريات بالدوري، وتأتي التغييرات في صفوف الفريق بحثاً عن أفضل النتائج التي تبعده عن شبح الهبوط وتضعه في مركز جيد بجدول الترتيب.

تحضيرات

وبجانب ملف التعاقدات، يواصل الظفرة، تحضيراته الفنية بقيادة مدربه الصربي الكسندر، الذي وضع برنامجاً خاصاً للإستفادة من فترة توقف الدوري الحالية، وأدى الظفرة تجربة تحضيرية أمام الجزيرة مؤخراً خسرها بهدف. كما فاز أول من أمس في تجربته الودية الثانية على سمبا التنزاني بهدف أحرزه وليد عمبر، في مواجهة شهدت مشاركة الثنائي الأجنبي الجديد.

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