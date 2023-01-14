صفقة من العيار الثقيل .. النصر يتعاقد البوسني سمير ميميشيفيتش

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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نجحت شركة نادي النصر لكرة القدم في التعاقد مع المدافع البوسني سمير ميميشيفيتش، في صفقة من العيار الثقيل اعلن عنها النادي رسميا عبر حسابه الرسمي مع فيديو تعريفي للاعب .

ويعتبر البوسني سمير ميميشيفيتش إضافة حقيقية لخط دفاع العميد النصراوي وهو مقبل على تحديات كبيرة في دوري ادنوك للمحترفين وتحسين نتائج الفريق التي تراجعت في الموسم الحالي.

وبحسب الفيديو التعريفي للاعب في الموقع الرسمي لنادي النصر فان يتعاقد البوسني سمير ميميشيفيتش تعرف على مرافق نادي النصر وقدم في ملعب آل مكتوم فواصل من المهارات في فنون التحكم بكرة القدم اظهر فيها تحكما واضحا الامر الذي يؤكد انه صفقة ناجحة للعميد االنصراوي

وأعرب سمير ميميشيفيتش عن سعادته بالتعاقد مع نادي النصر الذي سمع عنه الكثير ويعتبره من الأندية العريقة

وكشف عن رغبته البداية مع العميد النصراوي مع حضور جماهيري ومعربا عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي وجده في نادي النصر.

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