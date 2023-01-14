لقب بطل الشتاء يغازل حتا ودبا الحصن

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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يغازل لقب بطل الشتاء لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم كلاً من دبا الحصن وحتا المتساويين في رصيد 33 نقطة، وتقام 4 مباريات اليوم في انطلاقة الجولة 17 والأخيرة في مرحلة الذهاب، ويلتقي حتا مع سيتي (الخامس عشر برصيد 13 نقطة)، والإمارات (الثالث برصيد 29 نقطة) مع فرسان هيسبانيا (الأخير بست نقاط)، فيما يلعب الحمرية (السادس برصيد 24 نقطة) أمام التعاون (الثاني عشربـ 18 نقطة)، والرمس (الرابع عشر برصيد 14 نقطة) مع غلف اف سي (الحادي عشر برصيد 18 نقطة).

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