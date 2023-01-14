«دبي الرياضي» ينظم ورشة المدربين المحترفين الاثنين

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم مجلس دبي الرياضي، بعد غدٍ، في مقره بحي دبي للتصميم، ورشة المدربين المحترفين في كرة القدم، في إطار جهوده لتطوير قدرات المدرب المساعد من الإماراتيين.

ويتحدث في الورشة خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل عن أسلوب اللعب التكتيكي بالاستحواذ وبدونه، ويتناول جوران توميتش مدرب النصر اللعب في الثلث الأخير والتشكيل على اللاعب رقم 9، بينما يتحدث ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي عن الكرة الشاملة، وإشراك اللاعبين في بناء اللعب، والتحرك بدون كرة، وعبدالله مسفر مدرب حتا عن استثمار الهجمة المرتدة والكرات الثابتة. ويأتي تنظيم الورشة تنفيذاً لبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع درجة كفاءة الكوادر التدريبية من المدربين المساعدين المواطنين.

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