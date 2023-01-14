النصر يقترب من حسم صفقتين أوروبيتين

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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دخل النصر في سباق مع الزمن لحسم صفقاته الجديدة قبل نهاية فترة التوقف الحالية للدوري، واقترب من حسم صفقتين مهمتين، الأولى تتعلق بضم لاعب ارتكاز «أوروبي» وسبق له خوض تجربة في أحد الدوريات الآسيوية والثانية مهاجم دولي يحمل الجنسية الأوروبية أيضاً.

وكان «العميد» أعلن في وقت سابق، تعاقده مع 3 لاعبين مواطنين هم سلطان الشامسي، من العين، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وثنائي شباب الأهلي عبد العزيز صنقور وسعود عبدالرزاق.

من جهة أخرى، خسر النصر أمام ليفسكي صوفيا البلغاري 1 - 2، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس بدبي، ضمن الاستعدادات لمواجهة الشارقة في الجولة 13 للدوري.

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