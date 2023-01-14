«الأبيض» يودّع بنقطة

المصدر: البصرة ـ العوضي النمر

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ودّع منتخبنا الوطني لكرة القدم «خليجي 25»، من الدور الأول بنقطة واحدة، وتعادل الفريق أمس مع نظيره القطري 1 - 1 بملعب الميناء بمدينة البصرة، في ختام مباريات المجموعة الثانية، سجل فابيو ليما هدف «الأبيض» بالدقيقة 76.

وأدرك التعادل لقطر تميم العبدالله بالدقيقة 89، وأهدر كايو كانيدو ركلة جزاء في الدقيقة 66، وتصدى القائم الأيسر لتسديدته القوية، وظهر منتخبنا بشكل أفضل من مباراتيه الماضيتين أمام البحرين والكويت.

وتأهل «العنابي» إلى المربع الذهبي للبطولة، محققاً 4 نقاط والمركز الثاني، مرافقاً منتخب البحرين الذي تصدر المجموعة بسبع نقاط. ولم يشفع تعادل الكويت مع البحرين 1 - 1، في تأهل «الأزرق»، والذي ودّع البطولة محتلاً المركز الثالث للمجموعة الثانية بأربع نقاط،سجل هدف البحرين مهدي فيصل في الدقيقة 26 وتعادل للكويت شبيب الخالدي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتقام مباريات المربع الذهبي بعد غدٍ الاثنين بملعب البصرة الدولي ،ويتقابل العراق مع قطر،وعُمان مع البحرين.

محاولات

شهدت مباراة منتخبنا وقطر محاولات «الأبيض»، تسجيل هدف مبكر، وبدأ منتخبنا المباراة بانتشار جيد ومحاولات من ليما وحارب سهيل الذي سنحت له أول فرصة تصدى لها الحارس القطري مشعل برشم، وأخرى للغساني وكانت هناك هجمات خطرة على مرمى خالد عيسى.

وكثف «الأبيض» هجومه بالشوط الثاني، وتمت عرقلة وليد عباس، داخل المنطقة وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لمنتخبنا تصدى لها كايو ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم مهدراً هدفاً مؤكداً في الدقيقة 66.

وواصل لاعبو «الأبيض» الهجوم ومن تمريرة عرضية لعب كايو الكرة إلى ليما داخل المنطقة لم يجد صعوبة في إيداعها مرمى قطر مسجلاً هدف منتخبنا بالدقيقة 76، ومن هجمة مرتدة أدرك تميم عبد الله التعادل لقطر بالدقيقة 89.

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