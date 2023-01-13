احتفالية مجتمعية في كأس السوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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بحثت رابطة المحترفين استعدادات مباراة كأس السوبر، في اجتماع تنسيقي باستاد آل مكتوم بحضور ممثلي شرطة دبي ونادي النصر، بطموح جعل المباراة أشبه باحتفالية كروية مجتمعية بمشاركة جماهيرية. وتجمع المباراة العين بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة حامل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم 25 فبراير المقبل، باستاد آل مكتوم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للجماهير، والاطلاع على التحضيرات المرتبطة بالأمن والسلامة من حيث البوابات، مسارات الدخول والخروج، المرافق وخدمات الجماهير، التي سيتم تقديمها وفق أعلى المعايير. وتم بحث العديد من الجوانب التنظيمية، التي ستكون مرتبطة بالفريقين، والجوانب الخاصة داخل الملعب، ومختلف النقاط التي تعكس الوجه الحضاري المشرق للإمارات، في ضوء التغطية الإعلامية الموسعة للبطولة.

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