"المحترفين" تُناقش الاستعدادات لكأس السوبر الإماراتي

المصدر: وام

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أكدت رابطة المحترفين الإماراتية على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للجماهير في مباراة كأس السوبر والتي ستجمع فريقي العين والشارقة في 25 فبراير المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

وعقدت الرابطة اجتماعا تنسيقيا للمباراة، وذلك ضمن الخطة التحضيرية، من أجل بحث كافة الاستعدادات والترتيبات، لواحدة من البطولات الرئيسية على أجندة بطولات المحترفين، لمواصلة المضي قدماً في النجاحات التي حققتها هذه البطولة، على مدار السنوات الماضية فنياً وجماهيرياً.

حضر الاجتماع، الذي عقد أمس في استاد آل مكتوم كل من ممثلي شرطة دبي وممثلي نادي النصر.

وتم خلاله الاطلاع على التحضيرات المرتبطة بالأمن والسلامة من حيث البوابات، ومسارات الدخول والخروج، والمرافق وخدمات الجماهير التي سيتم تقديمها وفق أعلى المعايير، وبأفضل الطرق لجعل البطولة أكثر من مجرد مباراة، ولكن أشبه باحتفالية كروية مجتمعية.

كما تم بحث العديد من الجوانب التنظيمية، التي ستكون مرتبطة بالفريقين، والجوانب الخاصة داخل أرضية الملعب قبل وخلال اللقاء، ومختلف النقاط التي من شأنها أن تعكس الوجه الحضاري المشرف لدولة الإمارات ، في ضوء ما ستناله هذه المباراة من تغطية إعلامية موسعة من داخل وخارج الدولة.

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