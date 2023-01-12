مواجهة مثيرة بين السعودية وعُمان لخطف التأهل

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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ينال لقاء السعودية مع عُمان أهمية كبيرة من كل المتابعين والمراقبين في بطولة «خليجي 25»، نظراً لأن كل فريق يسعى لتحقيق فوز، يهديه بطاقة التأهل لنصف النهائي، ويدخل «الأخضر» اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من الفوز على اليمن وخسارة من العراق، بينما عمان رصيده 4 نقاط من التعادل مع العراق، والفوز على اليمن بصعوبة، والفوز أو التعادل يخدم أهداف عمان، بينما لا يملك المنتخب السعودي بديلاً عن الفوز.

قوية وصعبة

ويقول أحمد الرويعي مساعد مدرب السعودية: «طبعاً المباراة قوية، ولكن لدينا فرصة لتحقيق الفوز سعياً للتأهل للدور نصف النهائي، وقد أحسنا استعدادنا للقاء، ونحترم المنافس، والطموح حق مشروع للجميع، وأتوقع مباراة قوية وصعبة».

وأضاف الرويعي: «رغم قصر مدة الإعداد، لكن لم نواجه صعوبة في الإعداد، فالفريق بطل آسيا وغرب آسيا، عملنا معاً لفترات طويلة، ونكتسب الخبرة من مثل هذه البطولات المهمة للاعبين الشباب، ونطمح للوصول إلى أفضل مستوى، نثق في قدرات اللاعبين وإمكاناتهم، صحيح لم يقدموا ما لديهم بعد، واللاعبون لديهم الكثير من الناحية الفنية، نأمل أن تظهر خلال اللقاء، ونتمنى الظهور بشكل جيد والتأهل. في كل بطولة هدفنا الفوز بها، والأهم بطولة آسيا، وأولمبياد باريس كهدف طويل المدى».

متفائل بالفوز

فيما قال برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان: «لا شك في أنها مباراة مهمة للفريقين، هدفنا الفوز وقد خسرنا جهد أمجد ومحمود، ولدينا الحلول، ومستعدون جيداً، بغض النظر عن أي شيء، متفائل بالتأهل، خسرنا النسخة الماضية أمام السعودية، ونسعى للفوز هذه المرة».

وأضاف: «لن نغير أسلوبنا، واجهنا ظروفاً صعبة بلقاء اليمن، استحوذنا في اللقاء السابق بشكل أكبر، وخلقنا 4 فرص محققة، سنركز على أسلوبنا مع احترامنا للسعودية، وليس هناك شيء خاص للمباراة»، وأضاف: «المنتخب السعودي الحالي بطل غرب آسيا، ومعظم اللاعبين يلعبون في الدوري السعودي، نتوقع أن يكون منافساً صعباً، شاهدنا النهائيين اللذين خاضهما، ولكننا جاهزون، ونسعى لخطف النقاط الثلاث، وليس هناك أية رهبة، لدينا إصابات، ولكنها ليست أعذاراً، وهدفنا الفوز، وأنتظر عمان والعراق في النهائي».

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