الأبيض يتمسك بالأمل في مواجهة قطر غداً

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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يتمسك الأبيض الإماراتي ببصيص من الأمل في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 25» حينما يتقابل مع قطر غداً، في ختام منافسات دور المجموعات للبطولة، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز بهدفين على الأقل من أجل نيل بطاقة التأهل الثانية، بعد أن حجز البحرين حامل اللقب البطاقة الأولى، بتصدره قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين.

وتكمن احتمالات صعود منتخب الإمارات للمربع الذهبي في 4 حالات، الأولى فوز الإمارات على قطر بفارق على الأقل، شرط خسارة الكويت بأي نتيجة من البحرين، حيث يصعد منتخب البحرين الأول بـ9 نقاط، ويصعد الإمارات الثاني بـ3 نقاط وفارق الأهداف. حسابات التأهل على الورق ممكنة، ولكن هل يظهر المنتخب بالصورة التي تمكنه من تحقيق الفوز ونيل بطاقة التأهل عن جدارة، هذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة.

وخلال مباراتي الفريق أمام البحرين والكويت، افتقد الفريق الهوية والشخصية التي تحدد ملامحه، فبدا تائهاً في الملعب، ولم تكن هناك مهام واضحة للاعبين، وغابت ديناميكية التحرك بشكل جماعي، بما يخدم الفريق خلال زمن المباريات، إضافة إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين، ما نتج عنه ارتباك البعض ممن لا يملكون الخبرة، فتعددت أخطاؤهم الفردية.

استحواذ بلا فاعلية

وخلال المباراتين كسب الفريق سلاح الاستحواذ، لكنه تناسى الهدف من الاستحواذ، وهو التسجيل في مرمى المنافس، ما وضعه في موقف صعب وأخرجه من المباراتين «صفر النتائج».

وكشفت تبديلات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن المنتخب يملك الأفضل على مقاعد البدلاء، في مقدمتهم يحيى الغساني، وعلي صالح، وكلاهما شكل خطورة على فريق الكويت في الشوط الثاني، وهو ما يحمل المدرب أروابارينا مسؤولية الخسارة بصورة كبيرة، خصوصاً وأن التجانس والروح غابا عن الأبيض في أغلب فترات اللقاء، وهو أمر لم ينكره المدير الفني الأرجنتيني عقب اللقاء، عندما تحدث وقال إنه يتحمل مسؤولية الخسارة.

وبدأ رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الاستعداد للمباراة المقبلة أمام منتخب قطر غداً، حيث عقد جلسة مع اللاعبين من أجل إعادة الثقة.

وأجرى الأبيض مرانه على مرحلتين، الأولى للاعبين الأساسيين في وحدة الجيم في فندق الإقامة ميلينيوم، بإشراف بعض مساعدي المدرب، والمرحلة الثانية على الملعب الفرعي لاستاد الميناء، حيث تم تدريب المجموعة التي لم تشارك في مباراة الكويت أو شاركت لبعض الوقت، واليوم سيجري الفريق تدريباته مكتمل الصفوف.

وعبّر الأرجنتيني أروابارينا عن حزنه لخسارة مباراة الكويت في الدقائق الأخيرة، وقال: هذه أحكام الكرة، لم نكن نستحق الخسارة، ولكن يبدو أن العصبية الزائدة أثرت على اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة للاعبين.

وأضاف أروابارينا قائلاً: الآن علينا الاطمئنان على حالة اللاعبين، وإذا كان هناك بعض الإصابات فسنختار من هو جاهز.

وعلى الطرف الآخر أكد البرتغالي روي بينتو، مدرب المنتخب الكويتي، أنه سعيد بردة فعل اللاعبين بعد خسارة الجولة الأولى أمام العنابي، وقال: أنا فخور باللاعبين الذين لم ييأسوا وواصلوا محاولاتهم حتى الدقائق الأخيرة من لقاء الإمارات في الجولة الثانية لبطولة «خليجي 25». وأضاف مدرب الكويت قائلاً: المباراة كانت بمثابة النهائي أمام المنتخب الإماراتي، حيث قمنا بالاستعداد بالشكل اللازم، ووضعنا الخطط المناسبة لتحقيق الفوز، والأهم بالنسبة لي هو نجاح اللاعبين في تأدية المهام، وكان بالإمكان تسجيل أكثر من هدف، لذا أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة.

وحول غياب اللاعب الهدّاف في صفوف الأزرق الكويتي، قال بينتو: الأهم هو صناعة الأهداف، لقد وثقت في جميع اللاعبين منذ البداية، وأعتقد أن صناعة اللعب مهمة جداً لأي منتخب، ولا ننسى أننا صنعنا اللعب في مباراة قطر، لكننا لم نحرز الأهداف، ونحن سعداء بخطف الانتصار. وعن التبديلات وتأثيرها الجيد، وأهم ما ركز عليه لخطف اللقاء في الدقائق الأخيرة، قال: المباراة كانت جيدة، ركزت على فريقي وحاولت الاستحواذ على الكرة لأكثر وقت، وهدفنا اكتساب الخبرات.

تحكيم

أسندت لجنة الحكام في بطولة «خليجي 25» إدارة مباراة العراق واليمن إلى طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، ويساعده كل من شايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي، والحكم القطري عبدالله المري وحكمنا أحمد عيسى للفيديو والبحريني خليفة الدوسري مقيم الحكام. كما أسندت إدارة مباراة عُمان والسعودية إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويعاونه كل من زهو في وزهانغ شنيغ، وحكمنا الدولي عادل النقبي حكماً رابعاً، والصيني فو مينغ حكماً للفيديو ويعاونه جيرمي بيرنارد من فرنسا، والإماراتي حمد المزروعي مقيّم الحكام. (البصرة - البيان )

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