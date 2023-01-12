العراق واليمن.. الصدارة والتمثيل المشرّف

المصدر: البصرة – العوضي النمر

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يسعى المنتخب العراقي، إلى تعزيز تأهله إلى المربع الذهبي، حينما يتقابل مع نظيره اليمني، مساء اليوم، على ملعب البصرة الدولي، في ختام دور المجموعات لبطولة «خليجي 25»، حيث يدخل صاحب الأرض والجمهور المباراة، وهو متصدر قمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من تعادل أمام عمان في الافتتاح، والفوز على السعودية، والفوز أو التعادل اليوم في صالحه، بينما يدخل اليمن اللقاء ورصيده يخلو من النقاط، ولكنه يملك الإصرار، الذي ربما يعوض أي نقص فني خلال هذه المرحلة.

تغير بالتشكيلة

ويقول الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق: نعلم أن فريق اليمن متطور، ونسعى لتقديم أداء قوي ومشرف أمامه، ونريد تحقيق الفوز، وهذا شيء أكيد، وسيكون هناك تغير في التشكيلة، لوجود لاعبين شاركوا بشكل متتالٍ، ما عرضهم للإرهاق، المباراة الماضية كانت صعبة، سيكون هناك تغييرات في التشكيلة.

وأضاف مدرب منتخب العراق، قائلاً: نحن نرغب في الفوز، ولا نملك أية أفضلية عن أحد، المباريات مهمة وصعبة، والفوز على اليمن سيعطينا دفعة للأمام بشكل جيد، خاصة وان الفريق اليمني لعب بشكل جيد أمام عمان، يجب علينا اللعب بنسق مرتفع، سنعمل على الضغط العالي، ومع امتلاك الكرة، وسيكون هناك تركيز على عامل السرعة.

وعن سبب غياب اللاعب سعيد برستم عن التشكيلة، يقول كاساس: سعيد برستم يستحق أن يكون أساسياً، ولكن لكل مباراة تشكيلها المناسب، وبالطبع، لن أعلن التشكيل الآن، ولكن من سيشاركون كلهم مهمون، وسيصنعون الفارق. وعلى زملائهم من دكة الاحتياط دعمهم، عرضنا فيديوهات فردية على كل لاعب منفرداً لتصحيح الأخطاء، ونحاول تصحيح الأخطاء مع كل مباراة، هناك اجتماعات فيديو مكثفة، وهم يتفهمون بشكل جيد ويتطورون.

واختتم: لا يهمني من أواجه، حلمنا الوصول إلى النهائي، ورغبة تحقيق اللقب، مواجهة البحرين أو قطر، ستكون جيدة، لأنها منتخبات قوية، وأتمنى الفوز في النهائي، الآن نفكر في اليمن، فلم نتأهل بعد، في رأسنا الآن اليمن فقط.

الفوز الأول

فيما يقول ميروسلاف سكوب مدرب اليمن: أنا سعيد باللاعبين، كنت مع بعضهم منذ المنتخب الأولمبي، وهذا أمر جيد، ليس هناك خطة خاصة للمباراة، من أجل تقديم أداء قوي ومشرف، آخر مواجهتين خسرناهما، ونحن خارج الحسابات، ولكن ما زال لدينا وقت طويل للعمل، سنحاول تقديم الأفضل، نركز على اللقاء جيداً، لدينا الدافع لتحقيق فوز أول بكأس الخليج.

وأضاف: لدينا نقاط إيجابية باللقاءين الماضيين، علينا التركيز على الأداء، ومحاولة التسجيل، فالأداء بدون نتيجة لا شيء، لعبنا تحت المطر، في أجواء صعبة لم نعتدها أمام عمان، وجاهزون للقاء العراق بدون إصابات، وأفكر في إشراك لاعبين جدد.

وعن ظروف المنتخب اليمني، قال سكوب: نتحسن مع توالي المباريات، منذ 8 سنوات، لا يوجد هناك دوري، ولم نلعب مباريات دولية منذ فترة، أحترم إمكانات العراق، لديه جمهور عريض، التعادل أو الفوز يؤهلهم للدور الثاني، والمباراة فيها طرفان، وأتمنى أن يقدم اللاعبون أداء مثل مباراة عمان، وأتمنى أن نكون محظوظين.

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