النصر يضم سعود عبدالرزاق من شباب الأهلي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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ضم نادي النصر سعود عبدالرزاق قادماً من شباب الأهلي في ثالث صفقة رسمية ينهيها «العميد» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويلعب سعود في خط الوسط وبدأ مشواره مع الفريق الأول لـ«فرسان دبي» في موسم 2017 – 2018 وسبق أن لعب بصفوف عجمان وخورفكان بنظام الإعارة.

وقال سعود عبدالرزاق: «سعيد بانضمامي لـ«العميد»، أعرف تماماً المطلوب مني ومتفائل جداً بالفترة المقبلة، بيئة نادي النصر مثالية للتألق والنجاح، ويشرفني ارتداء قميصه والدفاع عن شعاره».

ويحتل النصر المركز 12 حالياً، ويستعد لمواجهة الشارقة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين 22 الجاري.

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