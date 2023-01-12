«تسونامي» يضرب 8 مدربين في 100 يوم

المصدر: مسافي – محمد فضل

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ارتفع عدد المدربين الذين تركوا منصة التدريب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، إلى 8 مدربين، بعد مرور أكثر من 100 يوم على انطلاقة المسابقة، في ظاهرة تشبه «تسونامي»، وقدم المدرب الوطني فهد الدبل، اعتذاره مؤخراً عن تدريب مسافي، وسارعت إدارة النادي لإعادة تعيين المغربي إبراهيم بفود مدرباً، ليتولى الإشراف على الفريق، بعد أن عمل من قبل في النادي لأكثر من أربعة مواسم متتالية.

ويعتبر الدبل المدرب الثامن في دوري الهواة، الذي يترك منصبه، بعد أن سبقه 7 مدربين، وهم بدر الدين الإدريسي مدرب العربي السابق، الذي أقيل من منصبه، والصربي بوريس بونجاك مدرب العروبة، والثنائي معتز عبد الله والعراقي أمين فيليب مدربي الجزيرة الحمراء، والجزائري سفيان نشمة مدرب الفجيرة، والمغربي عبد الحليم الوريمي مدرب الرمس، والمقدوني جوكيكا مدرب حتا.

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