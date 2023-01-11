العين أكثر فرق دوري أدنوك للمحترفين تسجيلا للأهداف في أول 15 دقيقة

المصدر: وام

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تصدر فريق العين قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف خلال الربع ساعة الأول من المباريات، بعد مرور 12 جولة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها لاعبو العين خلال الـ15 دقيقة الأولى من مبارياتهم (8 أهداف)، بينما يعد فريق الوحدة الأكثر تسجيلا في ربع الساعة الأخير، من المباريات بواقع ( 11 هدفا)، وذلك بحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية.

وتضم قائمة الفرق الأكثر تسجيلا في ربع الساعة الأول، العين (8 أهداف)، والشارقة والبطائح ( 4 أهداف)، وشباب الأهلي والوصل ( 3 أهداف)، وبني ياس وخورفكان (هدفين) والوحدة، والجزيرة، والنصر، وعجمان، واتحاد كلباء (هدف)، فيما لم يسجل كل من الظفرة ودبا أي أهداف في الربع الأول.

أما عن قائمة الفرق الأكثر تسجيلا في ربع الساعة الأخير، والتي يتصدرها الوحدة (11 هدفا) فتضم أيضا العين (9 أهداف)، وشباب الأهلي وبني ياس (6 أهداف)، واتحاد كلباء ( 7 أهداف)، والشارقة والجزيرة ( 5 أهداف)، وخورفكان ( 4 أهداف)، والظفرة ( 3 أهداف)، وعجمان، والنصر، والوصل، والبطائح (هدفين)، ودبا بدون أي أهداف.

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