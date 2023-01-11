النقبي.. قيادة باقتدار تحت الأمطار

المصدر: البصرة - وام

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أدار الحكم الإماراتي عادل النقبي، مباراة العراق والسعودية التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2 - 0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج العربي «خليجي 25».

وتولى طاقم تحكيم إماراتي، إدارة مباراة العراق والسعودية، بقيادة حكم الساحة عادل النقبي، وبمساعدة مواطنيه علي راشد النعيمي وسبت عبيد، إضافة إلى أحمد عيسى درويش، حكم فيديو.

وتمكن الحكم النقبي من تسيير مباراة العراق والسعودية بمنتهى السهولة واليسر، مكتفياً بإشهار بطاقة صفراء وحيدة. وأوصل المباراة التي جمعت بين منتخبين كبيرين هما العراق والسعودية، إلى بر الأمان، برغم الصعوبة التي واجهت اللاعبين، بسبب أرضية الملعب المتأثرة بهطول الأمطار المستمر طوال اللقاء.

واستعان طاقم التحكيم، بتقنية حكم الفيديو المساعد في احتساب هدف العراق الثاني عن طريق اللاعب أسو رستم، بعد شكوك بشأن تجاوز الكرة، خط مرمى الحارس السعودي نواف العقيدي، حيث أكدت تقنية الفار تجاوز الكرة لخط المرمى.

الحكم عادل النقبي، حاصل على الشارة الدولية منذ ما يقرب من 8 سنوات، وبالتحديد في أكتوبر 2015. وبدأ النقبي، المولود عام 1982، مشوار التحكيم عام 2007، بعدما كان لاعباً في فريق الرديف بنادي الخليج، بسبب إصابة تعرض لها في بداية مسيرته مع ممارسة كرة القدم، على حد قوله.

مسيرة

وأدار النقبي في مسيرته التحكيمية، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، 134 مباراة في منافسات الدوري الإماراتي، أشهر خلالها 478 بطاقة صفراء و18 بطاقة حمراء مباشرة، مع احتساب 52 ركلة جزاء.

وشارك الحكم عادل النقبي في إدارة عدد من المباريات في المسابقات القارية، أبرزها دوري أبطال آسيا. وفي موسم 2022 - 2023، أدارت صافرة النقبي، 8 مباريات في الدوري الإماراتي، منح خلالها 26 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة مباشرة، مع احتساب 3 ركلات جزاء.

وعلى مستوى المنتخبات، أدار النقبي، عدداً من المباريات الدولية الودية منذ العام 2016.

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