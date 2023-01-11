الأبيض على أبواب الخروج من «خليجي 25»

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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أبقى فوز منتخب البحرين على نظيره القطري، أمس، بهدفين مقابل هدف، في ثاني جولات المجموعة الثانية، على آمال ضعيفة لمنتخبنا الوطني في بطولة «خليجي 25» برغم خسارة «الأبيض» من الكويت بهدف دون رد.

ورفع البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، يليه المنتخبين القطري والكويتي ولكل منهما 3 نقاط ، بينما حل منتخبنا في المركز الأخير دون نقاط.

ويحتاج «الأبيض» للتأهل إلى نصف النهائي أولاً فوز البحرين على الكويت (ليتصدر الأحمر المجموعة بـ 9 نقاط)، ثم فوز منتخبنا على قطر ليتساوى بالتالي الأبيض والعنابي والأزرق في النقاط بـ3 لكل منهم، ويدخلوا في حسابات معقدة تحسمها الأهداف المقبولة والمسجلة.

وبالعودة لمباراة «الأبيض» أمام الكويت والتي أقيمت، أمس، بملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وانتهت بخسارة منتخبنا بهدف وحيد، سجله اللاعب البديل أحمد عبدالله في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة،

لم يقدم المنتخب المستوى المطلوب وظهرت العشوائية على أداء لاعبيه، وافتقد التجانس بين خطوطه. أداء عقيم

وبدأت مباراة الإمارات أمام الكويت بالوقوف دقيقة حداد على وفاة سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الذي وافته المنية أمس، وجاءت البداية هجومية للأبيض مع تحفظ كويتي، واعتماد على الهجمات السريعة، ولكن بلا خطورة على مرمى خالد عيسى، واتسم لعب الفريقين بالعشوائية.

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نشط الفريقان في الدقائق الخمس الأخيرة من زمن الشوط الأول وسدد شبيب عبدالعزيز كرة قوية أنقذها خالد عيسى، وعاد وسجل هدفاً ولكن الحكم احتسبها تسللاً في قرار صحيح، كما سنحت فرصة للأبيض من تسديدة رأسية لماجد راشد ولكن حارس الكويت تصدى لها.

نشط الأبيض مع بداية الشوط الثاني، ولكن بشكل فردي من كايو من دون جمل تكتيكية، وأجرى أروابارينا أول تغيير بمشاركة علي صالح بديلاً لماجد راشد، وتقدم الأزرق بكرة سددها فيصل حربي بجوار القائم، ورد عليها حارب بتمريرة عرضية لكايو ولكن الدفاع الكويتي تصدى لها، وعاد المدرب وأشرك الثلاثي فلاح وليد ويحيى الغساني وأحمد سرور، بديلاً عن كايو ومحمد عبدالباسط وبدر ناصر.

وكرر سيناريو الشوط الأول نفسه فنشط الفريق في الدقائق الأخيرة لخطف هدف، ولكنه لم يحسن استثمار الفرص، في حين استغل المنتخب الكويتي الاندفاع الإماراتي مسجلاً هدف الفوز.

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