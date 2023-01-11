7 مقاييس تحسم حســابات التأهل في المجموعات

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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عاشت بطولة «خليجي 25» ليلة صعبة أول من أمس، حينما هطلت الأمطار بغزارة في اليوم الثاني لمباريات المجموعة الأولى، ودارت مفاوضات مكثفة قبل انطلاقة المباريات بين أعضاء اللجنة المنظمة ومسؤولي اتحاد كأس الخليج حول إمكانية تأجيل المباريات من عدمه، نظراً لغزارة الأمطار في أرضية ملعب استاد البصرة، وبعد مشاورات مضنية بين الطرفين استقرت الآراء على إقامة المباريات، نظراً لضيق الوقت، وعدم وجود فترات راحة تعوض المنتخبات في حال التأجيل، وأقيمت المباراتان، في أجواء صعبة، كانت بمثابة اختبار قوي للاعبين.

مشارف التأهل‏

وشهدت مباريات اليوم الثاني للمجموعة الأولى، فوز العراق على نظيره السعودي بنتيجة (2 - 0) وبات على مشارف التأهل إلى نصف النهائي، بعد أن تصدر قمة المجموعة بفارق الأهداف عن عُمان الفائزة على اليمن بنتيجة (3 - 2)، في حين تملك السعودية 3 نقاط، وينتقل الحسم إلى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، والتي ستقام غداً، حيث يلتقي العراق مع اليمن وفي حالة الفوز أو التعادل يتأهل العراق، في حين تلتقي السعودية وعمان في مباراة حاسمة تتطلب تحقيق الفوز لأحدهما لضمان خطف بطاقة التأهل الثانية.

لوائح البطولة

وفي حال استمرت الشراكة بين المنتخبات في عدد النقاط فإن لوائح البطولة تفض تلك الشراكة، حيث تشير المادة 7 من لائحة مسابقات اتحاد كأس الخليج العربي، إلى أن 7 مقاييس تحسم أحقية التأهل من دورِ المجموعات إلى نصف النهائي، وهي كالتالي:

أولاً: أكثر عدد من النقاط تم الحصول عليها، في مواجهات الفرق المتعادلة.

ثانياً: فارق الأهداف في مباريات الفرق المتعادلة (المواجهات).

ثالثاً: أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات الفرق المتعادلة (المواجهات).

رابعاً: فارق الأهداف (ما له وما عليه)، في جميع مباريات البطولة.

خامساً: أكبر عددٍ من الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة.

سادساً: أقل درجة وفقاً للبطاقات الصفراء والحمراء (الصفراء 1 درجة، الحمراء 3 درجات).

سابعاً: يتم اللجوء إلى القُرعة في حال استمرار التعادل.

خروج اليمن

ويتذيل منتخب اليمن ترتيب هذه المجموعة بدون رصيد من النقاط، وأصبح أول المغادرين للبطولة بعد خسارته أمام عمان بنتيجة 2 - 3، رغم الأداء المتميز الذي قدمه الفريق وتسجيله هدفين في مباراة واحدة لأول مرة منذ مشاركته في بطولة كأس الخليج، وسيلتقي الفريق مع العراق صاحب الأرض والجمهور والتنظيم في المباراة الأخيرة غداً، وهي مباراة صعبة للغاية على الفريق اليمنى المجتهد.

تحدي الأمطار‏

المنتخب العراقي تحدى الأمطار الغزيرة، وسجل فوزاً غالياً على المنتخب السعودي بهدفين، سجل الهدف الأول اللاعب إبراهيم بايش من كرة وصلته وسددها قوية إلى شباك الحارس السعودي نواف العقيدي، وكانت الكرة تنقل بصعوبة بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت بلا توقف وهو ما أثر على وصول الكرات إلى اللاعبين وتوقفها في مناطق مليئة بالمياه، واستمرت الإثارة بالشوط الثاني وفي الأجواء الممطرة وتواصلت عملية البحث عن الأهداف من الطرفين، حيث أراد السعودي معادلة الكفة والعودة للمباراة، فيما سعى العراقي إلى تعزيز هدفه بآخر، مع أن الأجواء صعبت اللعب من ناحية السيطرة على الكرة ونقلها، حتى نجح البديل العراقي اسو رستم في تسجيل الهدف الثاني.

فوز صعب

في المباراة الثانية، حقق المنتخب العماني فوزاً صعباً على شقيقه اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع العماني رصيده إلى أربع نقاط فيما بقي اليمني بلا رصيد لخسارته للمرة الثانية على التوالي، وسجل المنتخب العماني أسرع هدف في الدورة حتى الآن بالدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق هدف عكسي تسبب به حارس مرمى المنتخب اليمني، ومع ذلك لم يستسلم الفريق اليمني وحاول العودة، وفعلاً نجح في العودة عن طريق اللاعب عبد الواسع المطري الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، ومن ثم عزز اليمني رصيده التهديفي بهدف ثان عبر اللاعب عمر عبد الله بتسديدة جميلة أخذت طريقها للشباك، ونجح العماني في إدراك التعادل عن طريق لاعبه أرشد العلوي الذي سدد كرة ثابتة أخفق بها الحارس اليمني ودخلت المرمى، وأضاع العماني ركلة جزاء بالدقائق الأخيرة بعد أن سدد اللاعب أرشد العلوي الكرة من فوق المرمى.

إثارة

ونجح العماني في التقدم عن طريق اللاعب عصام الصبحي بعد هجمة خاطفة ترجم منها فرصة سانحة وكسر التعادل بعد أن سجل الهدف الثالث، وأخذت المباراة طابعاً مثيراً، وحاول كل منهما التسجيل قبل أن يهدر اللاعب اليمني فرصة التعادل بإضاعة ضربة الجزاء في الوقت بدل الضائع بعدما تمكن حارس المرمى العماني إبراهيم من صدها، ليقود فريقه للفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

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