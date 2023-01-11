أسرع 7 أهداف منها 4 بمرمى اليمن في 10 نسخ

المصدر: البصرة - وام

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بات هدف منتخب عُمان الذي سجله أول من أمس في مرمى نظيره اليمني بالدقيقة الثانية خلال لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي25» من بين أسرع الأهداف التي تم تسجيلها في كأس الخليج، خلال نسخه الـ10 الأخيرة. وخلال هذه النسخ من بطولة كأس الخليج العربي تم تسجيل 7 أهداف في أول دقيقتين من بينها 4 في شباك اليمن، واثنان في نسخة واحدة بخليجي 18 عام 2007.

وكان منتخب عمان، افتتح التسجيل في مباراة الفوز على اليمن بنتيجة 3 - 2، في الدقيقة الثانية من هدف عكسي، من لاعب اليمن علي فضل، ليصبح أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وتفصيلاً، ففي نسخة 2003 «خليجي 16» والتي أقيمت بالكويت وتوج بها منتخب السعودية، سجل محمد سالمين لاعب منتخب البحرين هدفاً في مرمى منتخب اليمن بالدقيقة 2، خلال مرحلة المجموعات.

وفي نسخة 2007، «خليجي 18»، والتي توج بها منتخب الإمارات للمرة الأولى شهدت تسجيل 3 أهداف في أول دقيقتين، من بينها اثنان في مرمى اليمن جاء الأول بالدقيقة 2 عن طريق محمد عمر لاعب منتخبنا الوطني من ركلة جزاء في مرمى اليمن، خلال لقاء مرحلة المجموعات. في حين سجل إسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني أيضاً هدفاً في مرمى الكويت بالدقيقة الأولى، وسجل سلطان الطوقي لاعب منتخب عمان هدفاً بالدقيقة الأولى أيضاً في مرمى اليمن.

وفي نسخة 2010 التي أقيمت في الكويت «خليجي 20» وتوج بها منتخبها سجل بدر المطوع لاعب الكويت هدفاً بالدقيقة الأولى في مرمى العراق في لقاء نصف النهائي.

وفي نسخة 2013 «خليجي 21»، التي أقيمت بالبحرين وتوج بها منتخب الإمارات، سجل عبد الله يوسف هلال لاعب البحرين هدفاً بمرمى الكويت في الدقيقة الأولى، في لقاء تحديد المركز الثالث.

وفي نسخة 2017 «خليجي 23»، التي أقيمت بالكويت، وفاز بها منتخب عمان، سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر هدفاً في مرمى اليمن بالدقيقة الثانية من لقاء مرحلة المجموعات.

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