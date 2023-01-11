أروابارينا: أتحمل مسؤولية الخسارة

المصدر: البصرة - البيان

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أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، تحمله كامل المسؤولية عن خسارة المنتخب أمام الكويت بهدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب الميناء الدولي.

وقال مدرب منتخب الإمارات، إن الفريق سنحت له بعض الفرص، ولكنه لم يوفق في تسجيلها، وأضاف: حاولنا خلال المباراتين إيجاد توليفة من اللاعبين الخبرة والشباب، ومنحنا الفرصة لأفضل العناصر الجاهزة، وسنحت لنا عدة فرص، ولكننا لم نوفق في التسجيل، رغم أننا نعمل منذ 9 أشهر على تحسين تلك النقطة.

وتابع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قائلاً : «حاولنا إشراك عناصر من شأنها أن تعزز أداء الفريق، ولكن لم نوفق في استغلال الفرص التي سنحت لنا، نتيجة الاستعجال في إنهاء الهجمات، سنعمل على الظهور بشكل أفضل أمام قطر بعد غدٍ، وسنشرك أفضل العناصر الجاهزة، على أمل تحقيق الفوز وتخدمنا باقي النتائج».

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