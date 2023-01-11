النصر يضم الشامسي وصنقور

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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نجح النصر في ضم الثنائي سلطان الشامسي من العين وعبد العزيز صنقور من شباب الأهلي تزامناً مع فتح باب الانتقالات الشتوية اليوم، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق في المرحلة الثانية من الموسم.

ويشغل الشامشي (26 عاماً) مركز الجناح الأيسر، ولعب لأندية الجزيرة والظفرة وبني ياس، قبل الانتقال للزعيم العام قبل الماضي، والذي بدوره أعاره للنصر حتى نهاية الموسم، فيما يشغل صنقور (33 عاماً) مركز الدفاع ولعب خلال مسيرته الاحترافية لناديي الشارقة وشباب الأهلي.

وانضم الثنائي لتدريبات العميد استعداداً لمواجهة الشارقة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين 22 يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز 12 حالياً بنقاط، ومن المتوقع أن يعلن عن صفقات جديدة في الأيام القليلة المقبلة من بينها لاعب ارتكاز ومهاجم أجنبيان.

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