النصر يضم الشامسي وصنغور

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نجح النصر في ضم الثنائي سلطان الشامسي من العين وعبد العزيز صنغور من شباب الأهلي تزامناً مع فتح باب الانتقالات الشتوية غداً، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق في المرحلة الثانية من الموسم.

ويشغل الشامشي (26 عاماً) مركز الجناح الأيسر، ولعب لأندية الجزيرة والظفرة وبني ياس، قبل الانتقال للزعيم العام قبل الماضي، والذي بدوره أعاره للنصر حتى نهاية الموسم، فيما يشغل صنغور (33 عاماً) مركز الدفاع ولعب خلال مسيرته الاحترافية لناديي الشارقة وشباب الأهلي.

وقال الشامسي عقب التوقيع: «أتمنى أن يكون تواجدي هنا بداية خير، وأن نسعد جماهير النصر و نقدم المطلوب منا، التحدي كبير بالتأكيد يليق بقيمة النادي، لكن نحن هنا لخدمة العميد وأتمنى أن نكون عند حسن الظن ».

وقال صنغور في تصريح نقله حساب نادي النصر: «سعيد بانضمامي لنادي النصر، وشرف لي ارتداء قميص العميد، أتمنى أن أكون إضافة للفريق في الفترة المقبلة، وأعد جماهير النادي أن أقدم أفضل ما لدي وأكون عند حسن ظنهم».

وانضم الثنائي لتدريبات العميد استعداداً لمواجهة الشارقة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين 22 يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز 12 حالياً بنقاط، ومن المتوقع أن يعلن عن صفقات جديدة أخرى في الأيام القليلة المقبلة من بينها لاعب ارتكاز ومهاجم أجنبيان.

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