«الميركاتو الشتوي» ينطلق غداً

المصدر: (دبي - وام)

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ينطلق، غداً، «الميركاتو الشتوي» لقيد اللاعبين في أندية المحترفين والهواة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل، وأعلنت أندية المحترفين عن صفقات عدة في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق، وتعاقد الوحدة مع الأرجنتيني فاكوندو لقيده في فئة المقيمين، كما جدد عقد روبن فيليب حتى 2027، فيما تعاقد عجمان مع الكاميروني روكي كارسيناو، هداف الدوري الأوزبكي، وجدد الشارقة عقد لاعب الفريق خالد الضنحاني حتى 2027.

وأعلن نادي العين التعاقد مع الكرواتي تين يدفاي قادماً من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، وضم الظفرة المهاجم البرازيلي تياجو دي ليونكو، قادماً من نادي جي أي اف يونايتد الياباني، وتعاقد البطائح مع عبدالله النقبي قادماً من شباب الأهلي.

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