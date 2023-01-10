الظنحاني: طوينا صفحة «الأحمر»

المصدر: البصرة - البيان

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قال خالد الظنحاني لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إن اللاعبين طووا صفحة اللقاء الماضي أمام «الأحمر» البحريني مع الاستفادة من دروس المباراة، مؤكداً أهمية لقاء اليوم أمام الكويت في ثاني منافسات الفريقين في بطولة كأس الخليج، واعداً ببذل قصارى الجهد سعياً لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة. وبسؤال الظنحاني عن التعامل معنوياً لتجاوز ألم الخسارة أمام البحرين قال: لكل مباراة ظروفها وعلينا نسيان الماضي، التفكير الآن في الحاضر من خلال مباراة الكويت، لتحقيق الفوز، ونحن في قمة التركيز للمهمة الصعبة اليوم وكلنا أمل أن نظهر بشكل مشرف.

وعن قلة خبرة اللاعبين في التعامل مع مثل تلك المباريات قال خالد الظنحاني: المشاركة في مثل هذه المباريات القوية تمنح اللاعبين الخبرة الكافية، وعلينا تسجيل تاريخ لأنفسنا، ونعدكم بتقديم أقصى جهد خلال لقاء اليوم.

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