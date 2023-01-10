تفوّق إماراتي على الكويت في العقدين الأخيرين

المصدر: البصرة - البيان

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يتفوّق منتخب الإمارات على شقيقه الكويتي في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما في منافسات كأس الخليج العربي، منذ 21 عاماً، والتاريخ يشير إلى تفوّق الإمارات على الكويت في العقدين الأخيرين، وتحديداً منذ «خليجي 15» عام 2002.

وخاض المنتخبان في العقدين الأخيرين 5 مباريات في 5 نسخ مختلفة من كأس الخليج، حقق خلالها منتخب الإمارات الفوز في 3، مقابل تعادلين، ومن دون أي هزيمة، وسجلت الإمارات 8 أهداف، في حين استقبلت 4 أخرى، مع الخروج بشباك نظيفة في 3 لقاءات، وسيطرت نتيجة التعادل دون أهداف على نتيجة آخر مباراة أُقيمت بينهما في «خليجي 23».

وكان منتخب الكويت متفوقاً على الإمارات حتى 2003، محققاً 10 انتصارات، مع تعادل وحيد، إلى جانب 4 هزائم،.

إجمالاً، انتصرت الإمارات 7 مرات، مقابل فوز الكويت بـ 10 مباريات.

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