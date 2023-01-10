«الأبيض» يبحــث عن الفوز الأول أمام الكويت اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يبحث منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن الفوز الأول في منافسات بطولة «خليجي 25»، عندما يلتقي «الكويت» في الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الميناء الدولي بالبصرة العراقية، في ثاني مباريات المجموعة الثانية، حيث يسعى «الأبيض» لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين مقابل هدف. ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق اليوم بعض التغييرات، التي تعزز من أدائه، ومساعيه لتحقيق الفوز، ليتجدد أمله في المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي. وخلال الساعات الأخيرة، اجتهد الجهاز الفني في تهيئة اللاعبين نفسياً وفنياً للمباراة، بعد مرارة خسارة المباراة الأولى، إضافة إلى السعي لتدارك سلبيات الأداء التي برزت، خصوصاً في الشوط الثاني من مباراة البحرين، والعمل على تعزيز التماسك الدفاعي، وتنشيط خط الوسط لزيادة الفاعلية الهجومية، فيما يمر منتخب الكويت بظروف تتشابه مع منتخبنا في كثير من الأمور؛ مثل تجديد الصفوف، وقلة التهديف، مع تعدد الأخطاء الدفاعية، لذلك تعدّ مباراة اليوم متكافئة في الظروف، وتظل نتيجتها متوقفة على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

تماسك الدفاع

ويسعى «الأبيض» إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، حيث يدرك اللاعبون أن الخروج بنتيجة غير الفوز يقلل من فرصة التأهل عن المجموعة الثانية للدور نصف النهائي، ويدخل لاعبو «الأبيض» المباراة بمعنويات عالية، ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز، على الرغم من افتقاد الفريق عدداً من أصحاب الخبرة، مثل فابيو ليما، الذي لا يزال في طور الإعداد للاستشفاء من إصابته، ولكن ربما تشهد التشكيلة وجوده احتياطياً، والاستفادة من جهوده بعض الوقت، خلال الشوط الثاني، كما يغيب عن مباراة اليوم ماجد حسن، الذي تجددت إصابته وخضع للراحة والعلاج، خلال الساعات الأخيرة.

ويركز المدرب رودولفو أروابارينا على تطوير الجوانب الفنية، ورفع المعنويات نظراً لأن المباراة تعد خطوة مهمة في مشوار المنافسة، التي يطمح إليها المنتخب، خلال مسيرته في البطولة.

ويعمل الجهاز الفني، خلال مباراة اليوم، على فرض أسلوبه داخل الملعب، وتحقيق الضغط على المنافس من بداية المباراة، واستغلال حالة الارتباك، التي تظهر على دفاع الكويت، وتعدد الأخطاء الفردية للاعبيه، والتركيز التام خلال الهجمات السريعة، التي ستسنح لمنتخبنا، لأن إحراز أي أهداف في المرمى الكويتي سيكون من شأنه رفع معنويات لاعبينا، والجميع يدرك أن الفوز ضرورة في هذه المباراة.

انضباط تكتيكي

ولا شك في أن المباراة مصيرية في مشوار «الأبيض» بالبطولة، وتحقيق الفوز يمنح أملاً في التأهل، ويركز الجهاز الفني على الروح العالية والانضباط التكتيكي، ويعي لاعبونا أن رغبة الفوز موجودة أيضاً بصفوف المنافس، خصوصاً أنه يملك عناصر شابة، مما يتطلب تماسك لاعبينا خصوصاً خط الدفاع.

ويشدد الجهاز الفني على لاعبي الدفاع بعدم ارتكاب أي أخطاء داخل المنطقة أو على حدودها، والاستفادة من دروس مباراة البحرين. ويضع المدرب أروابارينا خطة مناسبة للتعامل مع المباراة، حيث يعتمد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، والاعتماد على الهجمات السريعة من بداية المباراة، سعياً لتسجيل هدف مبكر، مع التركيز على إجادة تنفيذ اللمسة الأخيرة، والاعتماد على الهجوم من على الأطراف، خصوصاً حارب عبد الله، الذي لم يظهر بالصورة المطلوبة في المباراة الأولى، وسيكون هناك تعديل طفيف في عناصر خط الدفاع، بمشاركة بدر ناصر بديلاً عن خالد الظنحاني، ووليد عباس وخليفة الحمادي وأحمد جميل، وربما يشارك من خلفهم الحارس المخضرم علي خصيف.

ومن ضمن الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني للأبيض السيطرة على وسط الملعب لدعم الفريق دفاعياً، و في بناء الهجمات وإمداد المهاجمين بكرات متقنة، يكون لها تأثير إيجابي في تسجيل الأهداف، من أجل تعزيز الفاعلية والقوة الهجومية، فيشرك محمد عبد الباسط وماجد راشد في مركزي الارتكاز، وسيمنح مهمة صانع الألعاب إلى عبد الله رمضان، مع الاعتماد على الثلاثي حارب عبد الله وعلي صالح وكايو كانديو في الهجوم، وربما يشرك سبيستيان تيغالي للاستفادة من خبرته وخطورته داخل منطقة الجزاء. على الطرف الآخر، يتمسك الأزرق الكويتي بأمل تحقيق الفوز، لتعويض خسارته أمام قطر في اللقاء الماضي، والتمسك بحظوظه في حسابات التأهل، وبات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو مطالباً بتصحيح العديد من الأخطاء، التي ارتكبها اللاعبون في اللقاء الأول، وبالأخص على مستوى التنظيم الدفاعي، وتجانس الوسط بخلاف انعدام الحلول الهجومية. وسيراهن المدرب بينتو على الوجه الحقيقي، الذي ظهر عليه المنتخب أمام «العنابي»، وسيكون شبيب الخالدي، الذي شارك بديلاً أمام قطر جاهزاً لقيادة الهجوم من البداية، وسيحسم الجهاز الطبي أمر مشاركة أحمد الظفيري من عدمه، بسبب معاناته من شد عضلي.

تدريبات تحت المطر

تتوقع هيئة الأرصاد في البصرة هطول أمطار غزيرة على المدينة العراقية اليوم، وقد هطلت الأمطار عليها منذ الساعات الأولى من صباح أمس، واستمرت فترات طويلة، وأدى الأبيض تدريباته مساءً في استاد الميناء تحت الأمطار.

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