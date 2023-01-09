عبد الله سلطان: الظفرة ليس مهدداً بالهبوط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفض عبد الله سلطان قائد وحارس مرمى الظفرة وضع فريقه ضمن قائمة الأندية المهددة بالهبوط من دوري أدنوك للمحترفين، رغم احتلاله حالياً المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وقال: الوقت مبكر للحديث عن الهبوط، ولم يختتم الدور الأول،وكل الفرق لديها فرصة تحقيق أهدافها،سواء الموجودة في مقدمة الدوري التي تتنافس على اللقب وتسعى إلى منصة التتويج، أو فرق أخرى تأمل تثبيت أقدامها مع المحترفين.

وأضاف: تبقت 14 مباراة في الدوري، يمكن أن يتغير فيها الكثير، خاصة مع تقارب النقاط سواء بالنسبة لفرق المقدمة أو الفرق المتأخرة في الترتيب، وفي رأيي أن تحديد البطل أو الهابط لن يتم قبل 3 جولات من النهاية، إلا إذا كان هنالك فارق كبير من النقاط لا يمكن تعويضه في الجولات الأخيرة.

تعويض

وأكد عبد الله سلطان أن فريقه قادر على الظهور بمستوى أفضل وتحقيق النتائج التي تضعه في مركز جيد بجدول الدوري، وقال: سنقاتل من أجل تعويض النقاط التي خسرناها وتقديم مستويات جيدة ومرضية.

أبرز السلبيات

وعزا عبد الله سلطان النتائج السلبية للظفرة إلى عدم التوفيق الذي لازم بعض اللاعبين الأجانب وقال: النادي تعاقد مع أجانب أصحاب عطاء جيد، وكانوا متألقين مع فرقهم السابقة لكن لم يحالفهم التوفيق، وكلنا يعلم تأثير اللاعب الأجنبي على أي فريق خاصة بعد أن أصبح عدد الأجانب 5 لاعبين، ومشكلتنا لم تكن في استقبال الأهداف ولكن في عدم تسجيلها، وهذه كانت أبرز سلبيات الفترة الماضية.

تعاقدات

وأكد قائد الظفرة أن إدارة النادي تقوم حالياً بعمل جيد لوضع الفريق في مساره الصحيح، عبر الاهتمام بملف التعاقدات، مشيراً إلى التعاقد مع عبد الله الرفاعي ومنصور الحربي ذاكراً أنهما إضافة كبيرة للفريق، بجانب التعاقد مع عدد من الأجانب مثل البرازيلي تياغو الذي نأمل أن يشكل الإضافة المطلوبة وغيرها من التعاقدات التي تعمل عليها الإدارة في الوقت الحالي.

وتابع عبد الله سلطان: الظفرة وبما يمتلكه من خبرة في دوري المحترفين وعناصر جيدة من اللاعبين قادر على إثبات وجوده بين الكبار، ونحن عازمون على ظهور مختلف في المشوار المقبل بداية من مباراتنا أمام دبا الفجيرة في الجولة 13، وسنبذل قصارى جهدنا حتى نحقق الانتصارات التي تقود الفريق إلى مركز يتناسب مع اسمه.

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