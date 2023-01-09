شباب الأهلي يهزم يونايتد في تجربة ودية بالعوير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على فريق يونايتد 4-1، في تجربة ودية جرت على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، مساء أول من أمس، استعداداً لاستئناف «فرسان دبي» مشوارهم في الموسم الجاري 2022-2023، وسجل أهداف شباب الأهلي كل من ايغور جيسوس، «هدفين»، و«هدف» لكل من غوستافو وكايو.

وبدأ شباب الأهلي التجربة الودية بتشكيلة ضمت كلاً من ماجد ناصر في حراسة المرمى، وسالمين خميس، عبد العزيز صنقور، يوسف جابر، رينان، سعود عبد الرزاق، أحمد نور الله، غوستافو، غوليرمي دا سيلفا، دومبيا وأيغور جيسوس.

وأجرى شباب الأهلي في الشوط الثاني عدداً من التغييرات بنزول عزيز جانييف وكايو بديلين لأحمد نور الله وسعود عبد الرزاق، ومالك سيلا والأصبحي بديلين لغوستافو وايغور.

ومن ناحية أخرى شارك حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي في تدريبات الفريق الحالية، ويتوقع أن يصبح جاهزاً للدفع به خلال المباريات عقب نهاية فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس الخليج العربي 25.

وكان الكمالي قد غاب عن شباب الأهلي منذ يناير 2022، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الدقيقة 48 من عمر مباراة شباب الأهلي ومضيفه عجمان، في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، وخضع بعدها اللاعب لعملية جراحية ناجحة، ثم أجرى اللاعب عملية جراحية أخرى ناجحة في غضروف الركبة اليمنى، وغاب بسببها عن الملاعب لمدة 3 أشهر للعلاج قبل أن يظهر قبل أيام في التدريبات الجماعية لشباب الأهلي تحضيراً لإكمال مشواره في الموسم الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي سيحل ضيفاً على عجمان يوم 23 يناير الجاري، في الجولة 13 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل «فرسان دبي» المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الشارقة المتصدر.

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