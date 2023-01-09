منافسات قوية في «دبي لأكاديميات كرة القدم»

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وشركة دلتا للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للحدث، وشركة انسبراتوس مستضيف مباريات البطولة، التي تستمر حتى 30 مارس المقبل، على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وانطلقت مباريات الأسبوع التاسع من البطولة، التي تقام ضمن 8 فئات عمرية، هي تحت: 7-8، -9-10، -12-14، 16 - 18 للبنين والبنات، ويشارك في البطولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة، من 150 فريقاً يمثلون 42 أكاديمية حكومية وخاصة، يتنافسون في 1200 مباراة، ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة، شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وبرشلونة، وأياكس، يوفنتوس.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثامن، قد أسفرت عن تصدر فريق أياكس ترتيب المجموعة الأولى في فئة تحت 8 سنوات برصيد 10 نقاط، كما تصدر فريق فوكسيز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي فئة تحت 9 سنوات، تصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وتصدر فريق آي إس إم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وفي فئة تحت 10 سنوات، تصدر فريق أربيان سترايكرز (أ)، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وتصدر أربيان سترايكرز (ب)، المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي المجموعة الثالثة، تصدر فريق جولدن ستار برصيد 18 نقطة.

وفي فئة تحت 12 سنة، تصدر فريق إمباير ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وتصدر فريق تي إف إيه، ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وتصدر فريق تالنتد، المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، وفي فئة تحت 14 سنة، تصدر فريق فرسان إسبانيا، المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تلاه شباب الأهلي برصيد 9 نقاط، وفي المجموعة الثانية، تصدر فريق أرابيان سترايكرز برصيد 12 نقطة، وفي المجموعة الثالثة، تصدر فريق يوفنتوس بوجبا برصيد 15 نقطة.

وفي فئة تحت 16 سنة، تصدر فريق فرسان إسبانيا المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، وفي المجموعة الثانية، تصدر فريق لاليغا الأبيض برصيد 10 نقاط، وفي المجموعة الثالثة، تصدر فريق أيكونز برصيد 15 نقطة، وفي فئة تحت 18 سنة، تصدر فريق فرسان إسبانيا قائمة الفرق المشاركة في المجموعة الأولى، وتصدر فريق شباب المستقبل ترتيب المجموعة الثانية.

وتعد هذه البطولة، استمراراً لـ «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم»، التي انطلقت 2017، وحققت نجاحاً كبيراً، على مدار 5 سنوات، ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتشهد البطولة في نسختها الحالية، توسعاً كبيراً في أعداد المشاركين من أندية دبي وأكاديميات كرة القدم، حيث تستقطب المنافسات أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، ويدير العملية التحكيمية 40 حكماً.

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